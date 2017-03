Varisco: "Trabajando juntos, vamos a tener la ciudad que nos merecemos"

El intendente de Paraná presentó ante el plenario del órgano legislativo, una memoria detallada de su administración durante el ejercicio 2016 y esboza los principales proyectos de su gobierno para el año en curso."Cuando asumimos el gobierno informamos sobre el estado en el que recibimos el municipio. Se podía definir con una sola palabra: catastrófico. Deudas impagas, obras paralizadas, ausencia del municipio en sectores básicos. Llevamos adelante un plan de contingencia para dar respuestas inmediatas. Creemos firmemente en la unidad de todos los sectores", comenzó diciendo el intendente.Asimismo, indicó que "damos respuestas a la ciudadanía cuando nos son requeridas, no salimos a contestar críticas. Es el cumplimiento de nuestro deber, de lunes a domingos recibimos a todos para dialogar, escuchar, dar respuestas y consensuar acciones".Se refirió también a lo que planean para Paraná y su futuro, y en ese sentido, señaló que "estamos ante el agotamiento de un modelo de ciudad, no solo en sus aspectos físicos, sino que involucra muchas dimensiones de su actividad como sociedad organizada. Hablamos de crisis de centralidad, de inequidad territorial, de falta de sustentabilidad ambiental. En este primer año de gestión hemos realizado acciones concretas para ese cambio que nuestra ciudad necesita. Esto nos permite hoy planificar nuestro futuro urbano: queremos un gran acuerdo ciudadano que movilice lo mejor de nosotros pensando de aquí a 15 o 20 años, pensando en nuestros hijos, en una ciudad mejor".También hizo alusión a la integración regional y explicó que cuando asumieron como gobierno se plantearon no trabajar de manera aislada, sino siempre convocando a la región, avanzando en un plan estratégico que tiene dos etapas. Por un lado, "trabajando con las ciudades vecinas de oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda, con cuyos intendentes coordinamos las temáticas comunes: el nuevo relleno sanitario pronto a licitarse; la red de accesos viales que nos comprende; y creamos una línea de transporte interurbano de colectivos que permite unir estas localidades".Por otra parte, manifestó que "con Santa Fe se generó una agenda en común en lo cultural, lo deportivo, lo artístico y económico. Con el puente Paraná- Santa Fe los avances fueron contundentes. Nos reunimos con el Ministerio Transporte, la administración nacional de Vialidad y con la unidad técnica se consensuó la traza de esta mega obra. Fueron escuchados nuestros reclamos de que el puente, que va a estar aguas arriba del Túnel, incluyera una circunvalación externa de Paraná. Vamos a sacar definitivamente el tránsito pesado de la ciudad y dotaremos de seguridad y agilidad todo el tránsito periurbano. Esta obra será una de las más importantes".Puso relevancia en la firma "del doble convenio con el Colegio de Arquitectos y Ingenieros para trabajar en un escenario de descentralización de la ciudad y para la colaboración en el control de las obras clandestinas".Dijo además que se trabaja en gestiones con Nación "para disponer del edificio donde funcionara el hotel de Inmigrante, actualmente dentro del predio del Ejército para crear el museo del Inmigrante y la Memoria".En otro tramo del discurso Varisco explicó que, en relación a los expedientes de construcción y subdivisión de tierras, se implementará "el sistema de gestión documental electrónica, para lograr trasparencia, celeridad, y eficiencia en el servicio público".En materia de viviendas subrayó que "a partir de la construcción de las 600 viviendas en Avenida Espejo, ante la Nación hemos presentado un proyecto de densificación de 300 viviendas más. Se ha firmado un convenio con la Secretaría de Vivienda de la Nación, para la construcción de 600 viviendas de interés social, en cuyo caso el aporte del municipio será con los terrenos". En el mismo sentido acotó: "A través de consorcios, con financiamiento nacional están en marcha dos conjuntos habitacionales que suman 210 viviendas"."A esto hay que sumar que a través del Fondo Nacional de la Vivienda, el IAPV está construyendo 300 en viviendas en Paraná, y en proceso licitatorio, hay otras de 500", mencionó. "Desde la Secretaría de Desarrollo Social de la comuna, más de 1000 familias paranaenses han recibido ayuda para paliar problemas habitacionales", aseveró también el intendente. "Si sumamos viviendas en construcción y en procesos licitatorios en marcha, en Paraná, sumamos 200 viviendas en nuestra ciudad", agregó Varisco.En materia de transporte, el jefe comunal aseguró, "hemos llamado a licitación del transporte urbano de pasajeros, una concesión largamente vencida y que se fue prorrogando. La última vez que se licitó fue en el año `84, en la primera gestión democrática. Hoy se calcula en 60 mil, los paranaenses que usan este servicio. El pliego licitatorio fue enviado al Concejo Deliberante, que recuperó la potestad de legislar sobre el transporte público y fijar tarifas; durante los últimos años, por decreto, las diferentes gestiones le quitaron por decreto esa función, prorrogando indefinidamente la licitación de las empresas, sin ninguna participación de los representantes del pueblo ni de los usuarios. El 29 de diciembre, por primera vez en la historia de la ciudad, se realizó la audiencia pública para la concesión de este servicio. Se expresaron las voces de la política, sociales y económicas de la ciudad".En el mismo sentido afirmó: "Logramos el boleto combinado, más recorridos, el descuento del 20 por ciento, la creación de una línea interurbana del área metropolitana. Está garantizada la continuidad de todos los trabajadores que hoy prestan el servicio, así como la gratuidad del boleto secundario, la implementacion de la tarjeta SUBE, con una subsidio del 55 por ciento de la tarifa por el gobierno provincial"."Realizamos actualmente el mantenimiento en el Teatro 3 de Febrero. Se llamó a licitación por seis millones de pesos para las obras de puesta en valor", dijo también. Entre las obras encaradas, destacó: "Se creó la radio municipal y la editorial, para reeditar las grandes obras que cuentan la historia de nuestra ciudad; ambas son iniciativas de la Secretaría de Medios y no demandará erogaciones extraordinarias".Consideró que "el manejo austero de los fondos públicos nos da espacio para la mejora de los servicios y para las necesidades sociales que se sufren en la ciudad". Auguró que "con el crecimiento de la economía y la baja de la inflación, vendrá el crecimiento".Entendió que "con la obra pública que se está poniendo en marcha en el país, la construcción de viviendas, de obras de saneamiento y viales, se va a lograr el crecimiento. Juntos, trabajando, vamos a tener la ciudad que nos merecemos"."Paraná sigue siendo un sueño, que vale la pena vivir", remató para finalizar.