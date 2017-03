Gremios cuestionan convocatoria a voluntarios ante huelga de lunes y martes

"Habla a las claras de la falta de importancia que el gobierno le

otorga a la educación pública de calidad que tanto pregonan", dijo.

Petrocini denunció que "han convertido el portal de la

Dirección de Escuelas en un registro de guardería", en alusión al

intento del Gobierno provincial por reclutar ciudadanos para

contener a los chicos en edad escolar.

"Lo único que pretenden es que los padres tengan un lugar para

dejar a sus hijos y puedan ir a trabajar, nada más", aseguró la

titular de la FEB y agregó que "no hay discusión sobre calidad,

infraestructura, salud docente, salario, condiciones de

trabajo".

"Más pertinente sería que presenten una propuesta de salario

digna para el sector docente y no que pongan todo su esfuerzo

en hacer aparecer a los educadores como los culpables del

conflicto", aseguró Petrocini.

La presidenta de la FEB señaló que "si las autoridades

provinciales tuvieran voluntad política de resolver el

conflicto, nos hubieran convocado para hacernos una propuesta

de incremento digna, con un análisis del impacto en el salario

básico, en las bonificaciones, en el Incentivo Docente".

"Lo de ayer fue, cuanto menos, desprolijo", dijo Petrocini, en

alusión a la reunión de la Comisión Técnica Salarial y agregó

que "tenemos toda la voluntad de negociar y sentarnos a dialogar,

pero hay un intento evidente por desprestigiar nuestra labor y eso

pone al docente a la defensiva".

Recordó que "hoy y mañana, los docentes estarán reunidos en

cada distrito, debatiendo en las escuelas los pasos a seguir" y

advirtió que "las distintas asambleas de los diferentes gremios

serán las que definan si comienzan o no las clases en la provincia

el próximo lunes".

