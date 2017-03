Instalarán laboratorios de enfermería en institutos superiores de la provincia

El presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo, y el secretario de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard, encabezaron una nueva reunión de la Unidad creada por el gobernador, Gustavo Bordet, para la articulación permanente en lo referido a infraestructura escolar.



En virtud del Acta suscripta entre el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) y el Consejo General de Educación, tal como lo requiere la Resolución del Consejo Federal de Educación Nº279/16, para la ejecución de obras de infraestructura escolar y según lo dispuesto por el gobernador Gustavo Bordet a través de la conformación en la provincia de Entre Ríos de una Unidad Ejecutora Jurisdiccional, los funcionarios se reunieron para dialogar en torno al avance de diferentes obras en ejecución, la presentación sin objeción de programaciones para la construcción de tres nuevas escuelas técnicas y la llegada de cinco laboratorios para la enseñanza y aprendizaje de enfermería en Institutos de Formación Docente de la provincia.



Sobre el encuentro, el titular del CGE, Panozzo, manifestó: "A partir del encuentro que he compartido junto al gobernador, Gustavo Bordet, y el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, la provincia ha avanzado en la obtención de financiamiento para diferentes obras. La semana pasada hemos presentado en una primera etapa de programaciones, tres proyectos para nuevos edificios por un monto superior a los 178 millones de pesos. Se trata de la obra para la escuela Técnica Nº 4, de Larroque, la ampliación de las escuelas técnicas Nº 1 y 2, de Colón y la escuela Técnica Nº 68 Facundo Arce, de Seguí".



"Junto al secretario de Planeamiento, Marcelo Richard -y los demás miembros de la Unidad Ejecutora Jurisdiccional- evaluamos por un lado, el avance en algunas ejecuciones de obra, pero por otro lado los llamados licitatorios abiertos y los trámites o gestiones de nuevos proyectos que están en vías de aprobación por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, Inet. En ese sentido, también hemos avanzado en lo que hace a las sustituciones de edificios para las escuelas técnicas de San Jaime, Cerrito y San Benito", detalló el funcionario.



En total entre ochos obras que está monitoreando la Unidad, el Estado invertirá más de 345 millones de pesos, según dieron a conocer.







Fortalecimiento de la Educación Superior y llegada de laboratorios para Enfermería



En el marco del proceso de fortalecimiento de la Educación Superior, la provincia ha adherido a la propuesta de Nación que permite la gestión y llegada al territorio, de laboratorios para la enseñanza y el aprendizaje de la carrera de Enfermería.



En ese sentido, en el marco del Programa Nacional de Formación de Enfermería (Pronafe), Panozzo, confirmó la llegada de cinco de ellos en los siguientes departamentos: Paraná (Paraná campaña), Diamante, Gualeguaychú, Tala e Islas.



El Pronafe incluirá medidas de autoevaluación institucional, capacitación para directivos y docentes, aumento en el número de becas estudiantiles, equipamiento integral de los gabinetes de simulación de prácticas y extensión de la cantidad de instituciones oferentes de las tecnicaturas.





Detalles de proyectos en marcha



EET Nº100 "Puerto Nuevo " Paraná, Dpto. Paraná.



Oferta Actual: Secundario existente,



A crear: Superior No Universitarioy Centro de Formación



Tipo de Intervención: Nuevo Edificio



Monto de Obra: $ 95.461.095,00



Estado: Contrato Firmado 24/01/17





EET N°3 Concepción del Uruguay. Dpto. Concepción del Uruguay.



Oferta actual: Secundario existente,



A crear: Superior No Universitario y Centro de Formación Profesional.



Tipo de Intervención: Nuevo Edificio



Monto de Obra: $ 59.847.824,00



Estado: Proceso administrativo para el llamado a licitación.





Escuela Agrotecnica. Nº15 "Manuel P. Antequeda "Colonia San Carlos. Dpto La Paz



Oferta actual: Secundario existente,



Tipo de Intervención: Nuevo Internado y SUM



Monto de Obra: $ 48.729.709,08



Estado: Proyecto ejecutivo en revisión para posteriormente solicitar nueva no objeción al INET.





EET Nº4 y C.F.P. Nº1 Paraná. Dpto Paraná.



Oferta actual: Secundario existente, CFP Nº1, Superior No Universitario.



Tipo de Intervención: Refacción y ampliación existente



Monto de Obra: $ 37.968.434,00



Estado: Proyecto en revisión por Observaciones en la No Objeción de INET.





EET Nº4. Larroque. Dpto Gualeguaychú.



Oferta actual: Secundario existente.



A crear:Superior No Universitarioy Centro de Formación Profesional.



Tipo de Intervención: Nuevo Edificio



Monto de Obra: $ 50.000.924,50



Estado: Documentación enviada al INET por Mail 24/01/17, se entregaran Programación y proyecto en formato papel para solicitar la No Objeción.





EET N° 68 "Profesor Facundo Arce" Seguí. Dpto Paraná.



Oferta actual: Secundario existente.



A crear:Superior No Universitarioy Centro de Formación Profesional.



Tipo de Intervención: Refacción y ampliación existente



Monto de Obra: $ 29.570.814,65



Estado: Documentación enviada al INET por Mail 24/01/17, se entregaran Programación y proyecto en formato papel para solicitar la No Objeción.





EET N° 1 "Herminio Juan Quirós" EET N° 02 "y Anexo de FP Canónigo Narciso Goiburu" Colón. Dpto Colón.



Oferta actual: Secundario existente, Superior No Universitario y Centro de Formación Profesional.



Tipo de Intervención: Refacción y ampliación existente.



Monto de Obra: $ 12.454.531,67



Estado: Documentación enviada al INET por Mail 24/01/17, se entregaran Programación y proyecto en formato papel para solicitar la No Objeción.





EET N° 18 "Gral. Manuel Nicolás Savio "Urdinarrain. Dpto. Gualeguaychú.



Oferta actual: Secundario existente.



A crear: Superior No Universitario y Centro de Formación Profesional.



Tipo de Intervención: Refacción integral y ampliación.



Monto de Obra: 18.500.000,00



Estado: Posee proyecto pero se esta elaborando la Programación Educativa.





EET N° 01 "Dr. Luis R. Mac´kay" Gualeguay. Dpto. Gualeguay.



Oferta actual: Secundario existente, Superior No Universitario y Centro de Formación Profesional.



Tipo de Intervención: Ampliación y reparación.



Monto de Obra:



Estado: Se está elaborando la Programación Educativa.





Escuela Agrotécnica N°151. Quebracho. Dpto. La Paz



Oferta actual: Secundario existente.



A crear: Superior No Universitario y Centro de Formación Profesional.



Tipo de Intervención: Nuevo edificio.



Monto de Obra:



Estado: Posee Programación Educativa, proyecto en elaboración.





Escuela Agrotécnica Radio Ejido de Victoria. Dpto Victoria.



Oferta actual: Secundario existente.



A crear: Superior No Universitario y Centro de Formación Profesional.



Tipo de Intervención: Nuevo edificio.



Monto de Obra:



Estado: Posee Programación Educativa, proyecto en elaboración.





EET N° 6. San Jaime de la Frontera, Dpto. Federación.



Oferta actual: Secundario existente.



A crear: Superior No Universitario y Centro de Formación Profesional.



Tipo de Intervención: Nuevo edificio.



Monto de Obra:



Estado: Posee Programación Educativa, proyecto en elaboración.





EET N° 17. Cerrito, Dpto Paraná.



Oferta actual: Secundario existente.



A crear: Superior No Universitario y Centro de Formación Profesional.



Tipo de Intervención: Nuevo edificio.



Monto de Obra:



Estado: Posee Programación Educativa, proyecto en elaboración.





EET N° 18. San Benito, Dpto Paraná.



Oferta actual: Secundario existente.



A crear: Superior No Universitario y Centro de Formación Profesional.



Tipo de Intervención: Nuevo edificio.



Monto de Obra:



Estado: Programación educativa en elaboración.