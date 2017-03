CTERA acusó al Gobierno de "inventar un conflicto para atacar a los maestros"

La secretaria general del sindicato docente CTERA, Sonia Alesso, acusó al Gobierno nacional de tener una "clara decisión política de no resolver el conflicto docente" y de "inventar un conflicto sindical para atacar a los maestros"."No hay una crisis educativa. Hay una clara decisión política del Gobierno nacional de no resolver el conflicto docente. Hay que convocar a paritarias", se quejó la sindicalista.En declaraciones a radio El Mundo, Alesso señaló además que "no hay conflicto solo en la provincia de Buenos Aire, sino en los grandes distritos de todo el país".A su criterio, "ha habido un intento brutal de cambiar el eje de la discusión, que es solo uno: el Gobierno nacional debe cumplir con la ley y convocar a paritaria nacional"."Me pregunto qué pasó entre el año pasado y éste. El Poder Ejecutivo Nacional inventó un conflicto sindical y ahora es responsable. Buscan atacar a los maestros", enfatizó la jefa de CTERA.Por su parte, el secretario adjunto de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), Alejandro Salcedo, aseguró que la propuesta formulada por el gobierno bonaerense "no llega ni siquiera al 18 por ciento, sino que es de 15,6 por ciento"."Asistimo a una novedosa reunión paritaria docente: no hubo propuesta, sino una suba salarial acorde a la inflación. Pretendemos recuperar el salario. Hoy un docente cobra 9.800 pesos cuando, para dejar de ser pobre, está en 13.800 pesos. Esta manera volvería a condenar a los docentes a estar por debajo de la línea de pobreza", sostuvo Salcedo en declaraciones a FM Provincia de Buenos Aires.En este marco, consideró que "la Provincia tiene fondos para resolver el salario" y sostuvo que la intención de los gremios "no es que caiga el gobierno" sino que "termine con el salario en negro y con este salario de pobreza"."La propuesta del 18 por ciento no incluía el incentivo docente, que es de 1.210 pesos y esta propuesta ni siquiera llega al 18 por ciento, sino que es de 15,6 por ciento", apuntó el dirigente.La negociación entre los gremios docentes bonaerenses y el gobierno provincial pasó a cuarto intermedioy las autoridades anunciarán el día y la hora de la nueva convocatoria, que sería para el jueves o el viernes.