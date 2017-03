Se judicializan los concursos docentes: tres maestros presentaron un amparo

Podría haber otras presentaciones

Tres docentes enrolados en la Agrupación Rojo y Negro de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) decidieron llevar a la Justicia el reclamo por lo que consideran "irregularidades" en los concursos dispuestos por el Consejo General de Educación (CGE). El amparo fue hecho con el patrocinio legal del abogado Ramiro Pereira.El planteo, formulado por los docentes Yohana Fucks, Silvina Mioti y Lucas Trinidad, está a resolución de la jueza Gabriela Teresita Mastaglia, miembro de la Sala Primera de la Cámara Segunda Civil y Comercial, y apunta a dejar frenar la realización de concursos que, dicen, se desarrollan con listados de aspirantes desactualizados, lo cual deja a muchos sin la posibilidad de competir por la estabilidad.Pero además, piden que se deje sin efecto el texto de la resolución Nº 286/17, y así retomar "el proceso concursal con la publicación de los listados provisorios y la actualización de los listados de suplencias de ascenso. El CGE debe reconocer su error antes del pronunciamiento de la jueza Mastaglia, en quien recayó el amparo presentado por tres de los miles de docentes afectados. Un error que podría provocar numerosas presentaciones más", dicen desde la Rojo y Negro.Esa resolución Nº 286/17 CGE surgió como producto de las propuesta que presentó la vocal gremial Perla Florentín, que no responde a la Rojo y Negro sino a la Lista Integración, que hoy conduce Agmer central. Según el gremio se encargó de aclarar, esa disposición responde "a las demandas del sindicato en relación a la confección de los listados de suplencias y suplencias de ascenso, posibilitando que todos los compañeros tengan la oportunidad de realizar sus reclamos por 5 días hábiles a partir del 17 de febrero en los listados de suplencias y que por primera vez luego de más 30 años los docentes que titularizaron en el concurso 147 van a ser incorporados en el listado de suplencias de ascenso y van a poder de esa manera aspirar a un cargo de ascenso sin tener que esperar una nueva inscripción".Pero desde la Rojo y Negro tienen otra lectura. Y por eso el planteo que llegó a la Justicia el viernes 24 ante lo que consideran un "incumplimiento del reglamento de concursos por parte del CGE, al omitir la exposición de listados provisorios de suplencias que garantiza la posibilidad de reclamos, tal como lo prevé el Reglamento de Concurso (Resolución 1000/13 CGE) y su reciente reforma, homologados como acuerdo paritario entre los gremios docentes y gobierno ante el Ministerio de Trabajo"."Esta situación ?dijeron desde la Rojo y Negro-- es parte de un proceso concursal marcado por sucesivas deficiencias: un ajustado cronograma de concursos ordinarios que definió la realización de adjudicaciones, mientras miles de docentes estaban de licencia anual ordinaria, actos públicos que se desarrollaron en condiciones materiales inaceptables, incertidumbre en cuanto a la inscripción departamental en los listados complementarios, utilización de listados desactualizados para las suplencias cubiertas durante el receso, la desconvocatoria de decenas de cargos por descategorización de escuelas, son algunas de ellas".A todo eso, recordaron, "se han sumado, en estas últimas horas, la decisión del CGE de utilizar los listados desactualizados para las suplencias de ascenso, la definición de nuevos criterios sobre continuidades de suplencias y una curiosa resolución que informa un día 23 de febrero la extensión de un período de reclamo que comenzaba dos días antes, el 21".En ese marco, reclamaron desde la Rojo y Negro que Educación "revoque la resolución 286/17 CGE. Tras el amparo presentado por tres de los miles de docentes afectados que está analizando la jueza Mastaglia, consideramos prudente que el proceso concursal retome su curso a través de la publicación de los listados provisorios y la actualización de los listados de suplencias de ascenso".El proceso de concursos ya había merecido un reproche desde la Agrupación Rojo y Negro que surgió a partir de los representantes de esa corriente en el Jurado de Concursos y el Tribunal de Disciplina del CGE.Al respecto, hicieron pública su "preocupación y posicionamiento acerca de las irregularidades que se están generando en torno a la emisión de los listados para suplencias en el nivel inicial, primario y sus modalidades producto del apresuramiento por parte de los funcionarios y con el aval del sindicato, para mostrar logros. Concursos que son producto de un trabajo colectivo de años"."Desde que se comenzó a trabajar con el cronograma de concursos, se avizoraba que los tiempos no iban a dar para completar los concursos según lo estipulado por la normativa vigente ya que no solo depende de jurado, sino también de otros organismos del CGE que necesita sus tiempos para la carga e impresión. Advertimos que el cronograma era muy ajustado y que se debían reforzar los recursos humanos y materiales para poder cumplir con los tiempos. Así, se acordó que el concurso se haría en dos etapas, una ya cumplida y en una segunda etapa, luego de la actualización de las nuevas titularidades, se emitirán listados provisorios y definitivos correspondientes a las suplencias de ingreso y suplencias de ascenso".El pronunciamiento de los dirigentes Susana Puppo, Olga Osuna, Julio Broin, Adrián Guibas; Sergio Peralta, Edgardo Ríos y Cristela Arellano, hizo notar que los docentes "nos encontramos inmersos en un proceso de cambios casi diarios de marchas y contramarchas con las que el Gobierno intenta avasallar nuestros derechos".Y agregaron: "Estas situaciones planteadas, que fueron tomas sin la discusión y el aval de los vocales de Jurado de Concursos, atentan contra nuestros derechos, las condiciones laborales sobre todo la estabilidad laboral y se agudiza aún más con las apresuradas y erráticas definiciones de la gestión política sin dirección al estar acéfala aun la presidencia de Jurado de Concursos, que es quien debe garantizar una línea de discusión que dé lugar a la resolución de los problemas de fondo".El Jurado de Concursos del Consejo General de Educación (CGE) está acéfalo desde principios de febrero.Fue tras el alejamiento de Liliana Pérez, que el miércoles 1º de febrero renunció a su cargo de presidenta del Jurado de Concursos.No fue la única baja.A finales de diciembre Abel Hermoso presentó su dimisión al cargo de la Dirección de Educación Técnico Profesional.Hermoso, dirigente de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) ya fue reemplazado.Otro dirigente de AMET, Fabián Monzón, asumió en su lugar a mediados de febrero.No ocurrió lo mismo en el Jurado de Concursos, donde el cargo de presidente sigue acéfalo.La titular del área renunció por problemas personales. Su esposo está con una enfermedad de largo tratamiento y la exfuncionaria no podía acompañarlo y a la vez estar al frente de un área de mucha demanda. Fuente: (El Diario).-