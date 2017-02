UTA Entre Ríos acompañará la marcha de CGT pero "se trabajará normal"

A nivel nacional

El secretario general de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) Entre Ríos, José Rodriguez, confirmó aque el gremio se sumará a la marcha de convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el 7 de marzo "pero los servicios no se verán resentidos en la provincia.Este martes el secretario general del gremio a nivel nacional, Roberto Fernández, había adelantado la adhesión de ese sector y había aclarado que ese día se prestaría un "servicio limitado" en el transporte público. No obstante, a nivel provincial, Rodriguez señaló que "se trabajará normal"."Se quiere expresar el descontento con la marcha de la economía, protestar por los despidos y solidarizarse con los docentes por el tema de paritarias" y otras cuestiones que son de publico conocimiento y ya fueron expresadas por la CGT, según expresó.A nivel nacional, el titular de UTA, indicó que el esquema de servicios de transporte para el día de la movilización "será limitado, similar a un sábado, domingo o feriado"."Entiendo que es una marcha muy importante. Esperemos que después del 7 el Gobierno se siente a ver si el cambio viene en serio, porque la economía no ha llegado a conformar a ningún trabajador", aseguró el gremialista, y agregó: "Estamos muy preocupados con la industria, con la desocupación que se está produciendo; esperemos que reflexione", señaló.Respecto a la marcha el presidente Mauricio Macri aseguró que "cuando nos ponemos a expresarnos en forma intolerante en vez de usar ese tiempo para encontrar coincidencias, estamos perdiendo tiempo muy valioso para ayudar al argentino que está excluido y le cuesta llegar a fin de mes".