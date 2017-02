Frente Litoral, "preocupado" por la situación que atraviesa el país

Un grupo de entrerrianos y santafesinos agrupados en el Frente Litoral, manifestó su preocupación por la situación que atraviesa el país y la provincia.



En un comunicado, indicaron que "cuando llega el momento, al pueblo no lo para nadie: sale a la calle y expresa realmente lo que siente, ante la ingobernabilidad e inoperante acciones del gobierno nacional y la complicidad del gobierno provincial. La mayoría de los sectores a esta altura no llegan a fin de mes, siguen los despidos y cierre de fábricas. Los servicios básicos cada vez son más costosos y la canasta básica no para de aumentar".



Asimismo, expresan que "este gobierno no quiere ver la realidad de lo que sucede. Primero ataca a los sectores más vulnerables y ahora afecta también a la clase media, trabajadores, profesionales, asalariados, jubilados etc., si tener límites y sin importarle todos los derechos conquistados".



Y agrega: "Pero haciendo referencia a lo provincial, es lamentable que el gobierno de Gustavo Bordet, ante el silencio elocuente, también decidió seguir el mismo rumbo. Es una provincia que no escapa a lo nacional, donde no pueden revertir las políticas de salud, educación, sueldos de los empleados públicos, proponiendo bajas en sus salarios, algo no visto desde la época de Montiel, además de los conflictos radiales. No dejando de mencionar también que son cómplices de los actos de corrupción de funcionarios que deben afrontar los Estrados Judiciales, donde también les llegó el momento y se les acabó la impunidad".



Por otra parte, indican que "por todo ello`, este espacio se solidariza con miles y miles de argentinos, pero también repudiamos al Gobierno de Gustavo Bordet por encolumnarse en la misma senda nacional y ser cómplice de las nefastas políticas en contra de cientos y cientos de entrerrianos. Ante ello el pueblo, cansado de estas políticas neoliberales, el 7 de marzo saldrá a la calle a repudiar a toda esa clase de dirigentes responsables que, a un año de gobierno, tenemos un retroceso de todos los logros conquistados".