Mauricio Macri: "La mayoría de los argentinos nos volverá a apoyar en octubre"

El presidente Mauricio Macri dio una vuelta de página luego del viaje oficial que realizó por España y se metió de lleno en la coyuntura nacional. Así, se refirió a las próximas elecciones legislativas: "La Argentina se puso en marcha; eso la mayoría de los argentinos lo va a valorar y nos van a volver a apoyar en octubre para seguir confirmando este rumbo", señaló.



"Es fundamental consolidar que estos cambios que hicimos son en serio, porque el mundo nos abrió las puertas", agregó Macri.



El mandatario, además, reveló que uno de los temores que le expresaron los empresarios españoles durante su visita al país europeo fue si Argentina "puede volver atrás, o si pueden volver a repetirse políticas como las de la década pasada".



En este sentido, explicó que Cambiemos representa a "una mayoría de argentinos que queremos vivir con tranquilidad, progresar, ser parte del mundo, y por eso logramos leyes que cambiaron en serio las oportunidades futuras de la Argentina".



"Traté de transmitirles que este cambio es para siempre, no para volver atrás dentro de poco", añadió el jefe de Estado, y expresó su optimismo en "hacer una buena elección de vuelta" en octubre para "continuar con los cambios, innovando y cumpliendo".



Por otro lado, Macri negó que haya una evaluación negativa sobre las rectificaciones en la marcha del Gobierno: "Mirá el Boletín Oficial de los últimos 14 meses y el Boletín Oficial de los 14 meses anteriores (durante la administración de Cristina Kirchner); debe haber varias veces más decisiones, nunca hubo un gobierno tan activo, que haya hecho tantos cambios, tantas reformas; no me parece justo que digan 'tantos errores', son 4 o 5 errores entre miles de decisiones".



Además, reconoció que la Argentina no es "fácil" porque "hay mucha gente que se opone, que pone palos en la rueda, incluso dentro de las estructuras de gobierno gente que no colabora en la tarea", y recordó que las idas y vueltas no eran "hechos consumados, (sino) que se podían corregir; cuanto más hago más posibilidades uno tiene de equivocarse, sería muy fácil sentarme y tomar une medida por mes".