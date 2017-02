Macri adelantará las próximas medidas de su gestión ante la Asamblea Legislativa

El presidente Mauricio Macri llevará el miércoles a la Asamblea Legislativa un mensaje que tendrá a la economía como principal eje, anticipando que se acentuarán "la baja de la inflación" y el "crecimiento del empleo", al tiempo que exhortará a "cuidar el trabajo" y propondrá un nuevo régimen penal juvenil y también para combatir la corrupción.



Macri, que llegará al Congreso sobre las 11.15 del miércoles para dejar inaugurado el 135° período ordinario de sesiones, también fijará pautas para una reforma tributaria, prevista para 2018, que incluirá cambios en impuestos nacionales y provinciales, y se referirá a la decisión del gobierno de aumentar el gasto social para el tercio de la población activa que no tiene un empleo formal, destacando también el foco de la gestión en el combate a la pobreza.



En los temas y la redacción del discurso presidencial, que sigue en elaboración -por lo menos, en sus retoques finales- han participado el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y de sus máximos colaboradores en esa área, entre ellos el filósofo Alejandro Rozitchner y el escritor Hernán Iglesias Illia, según fuentes consultadas por Télam, que adelantaron que se tratará de un mensaje de no más de 45 minutos de duración en el que casi no habrá referencias a la herencia recibida.



La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, anticipó temas clave del mensaje presidencial del miércoles al afirmar a El Tribuno, de Salta, que el "2017 será el primer año de expansión de la economía tras cinco años sin crecimiento", considerando que el Gobierno "ha resuelto la problemática de la inflación que de a poco va bajando" y que "ahora se está creando empleo y mejora la compra de cemento", ya que "tenemos compra de materiales para la construcción por la obra pública".



Macri fundará el llamado a invertir en que Argentina "despejó las dudas macroeconómicas que había y ha vuelto al mundo" al dar un giro copernicano a la política exterior del kirchnerismo, y marcará que "después de cinco años de estancamiento" crecerá la economía nacional y se eliminaron "trabas que impedían la llegada" de inversiones.



Por otra parte, el Presidente avanzará con su iniciativa de reforma del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que incluye bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años para delitos graves, según lo confirmó ayer el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Martín Casares.



El funcionario confirmó a Télam que la redacción del proyecto para bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años está en marcha. Macri se propone "avanzar en un proyecto que va a proponer la baja de la edad de imputabilidad para delitos graves que atenten contra la vida", dijo Casares. A partir de los 14 años, los menores podrían ser juzgados por hechos de "homicidio, violación, secuestro extorsivo, robo con armas y con lesiones gravísimas", adelantó el subsecretario.



El jefe de Estado también hará hincapié en el tema de la responsabilidad empresarial, medidas en favor de la transparencia y en contra de la corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, entre otros delitos graves, como parte de una norma que rija la responsabilidad penal para personas jurídicas.



El Presidente también pondrá el eje en el "cambio cultural" que propuso su gestión desde hace 14 meses, al subrayar "el valor de la palabra y en decir la verdad", como por ejemplo normalizar las estadísticas oficiales a través del Indec -"ahora tenemos estadísticas confiables", afirman las fuentes-, que indicaron el año pasado que la pobreza alcanza a casi el 33 por ciento de los argentinos.



En este caso, remarcará que solo "si la economía crece durante 20 años" se podrá lograr "empleo de calidad" y terminar con la exclusión en la Argentina, por lo que exhortará nuevamente a "continuar generando confianza".



En el área internacional, pondrá de relieve que ya se alcanzó "un país integrado al mundo y a la economía global que alcanzó competitividad" y abogará por fortalecer el Mercosur.



Destacará la relación con Brasil, el principal socio del Mercosur, así como la importancia de alcanzar "de una vez por todas en este mundo tan cambiante, el demorado" acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea, tema que trató en su reciente visita de Estado a España, que finalizó ayer.



Macri también reiterará su apuesta a sacar valor de la capacidad de revertir errores. "No soy infalible. Nos comprometimos con el hacer y en ese camino nos podemos equivocar. Es un proceso y vamos en la dirección correcta".



También habrá un párrafo para el sector sindical, marcando la "sana convivencia" lograda en la Mesa de la Producción -organismo tripartito Estado, empresarios y gremios- y que "el camino es el diálogo", dejando una incógnita respecto a la movilización de la CGT convocada para el 7 de marzo.



En este punto, exhortará también a "cuidar el trabajo", advirtiendo que "un camino" a replicar es el acuerdo entre gobierno nacional y provincial, empresarios y gremialistas para reducir costos y atraer inversiones para la explotación de energía no convencional en el megayacimiento de Vaca Muerta. Se espera que un acuerdo similar se implemente en el sector de la producción.



También hará especial hincapié en lo que ha denominado "el plan más ambicioso de infraestructura de la historia", que contrastará con "las obras que significaron corrupción del gobierno anterior" y anunciará que este año están previstas numerosas obras hídricas, en rutas, puertos y ferrocarriles, como así también en el área de hábitat, a través de viviendas, agua potable y cloacas. (Télam)