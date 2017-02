Pablo Moyano amenaza con irse de la CGT

A través de un comunicado de prensa de la Federación de Camioneros, su titular, Pablo Moyano, amenazó con irse de la Confederación general del Trabajo (CGT).



Moyano, quien es además secretario gremial de la central obrera, apuntó contra Juan Carlos Schmid, uno de los tres dirigentes de la CGT. Asimismo, ratificó su acompañamiento a la movilización convocada para el 7 de marzo.



"El dirigente se siente defraudado ante la noticia de que el triunvirato, y en especial Carlos Schmid , firmaron un comunicado interno donde no avalarían las normalizaciones de distintas regionales si no están regidas por la secretaria del interior, a cargo de quien supo dejar 500 trabajadores en la calle como intendente, y que hoy a pesar de tener miles de bajas de puesto de trabajo en su gremio, busca hacer política, en lugar de estar en la calle, avalando solo las normalizaciones donde lo conformen gremios de extracción política kirchneristas, como si nada hubiera pasado en sus años de gobierno, cabe aclarar que se normalizaron muchas regionales hasta la fecha avaladas por la secretaria gremial y gran parte de la comisión directiva de la CGT", reza el escrito.



Su referencia hace alusión a Francisco "Barba" Gutiérrez, ex intendente de Quilmes y actual secretario de Interior de la CGT.



Y continúa el escrito: "Por esto es que el sindicato de camioneros estará presente el día 7 de marzo en la marcha y luego evaluará cómo proceder, ya que si la función de la secretaria gremial de la CGT ocupada por Pablo Moyano solo será acompañar normalizaciones de acuerdo al color político, lo más probable es que como lo marca la historia, este sindicato decida elegir el color y calor de los trabajadores, que es a quienes debemos representar, y no dejar a la merced de la clase política a quienes solo nos reclaman ser representados".