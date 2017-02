Niños de residencias de Copnaf disfrutaron de espectáculos de circo en Santa Fe

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Las sonrisas dibujadas en los rostros, las miradas llenas de expectativas y la calidez de las risas, son las imágenes más lindas de una jornada que comenzó en la tarde del viernes. Es así que 36 chicos de distintas residencias socioeducativas del consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y otros 50 de distintos barrios de la capital entrerriana, provenientes de colonias de vacaciones comunitarias, pudieron acceder en forma gratuita y vivenciar toda la magia del espectáculo que brinda el Circo Tihany. Este megaespectáculo se encuentra instalado en la ciudad de Santa Fe desde enero, en el marco de su gira internacional.



"Todo surgió a partir de una propuesta de Mariel Ávila, la esposa del gobernador Gustavo Bordet. Entonces, junto a Hernán Perdomo, de la secretaría privada, hicimos las gestiones para lo cual mantuvimos una reunión con el director del Tihany, Richard Massone, y el encargado de Relaciones Públicas e Imagen del circo Enrique Alvarado, así el circo donó las entradas", explicó Darío Schell, director general del Copnaf.



El funcionario destacó también toda la alegría que las chicas y chicos vivieron, "no solamente la función sino también el viaje, compartir la previa en el acceso a la carpa ubicada en el Puerto de Santa Fe, conocer lugares distintos. Para muchos fue la primera experiencia de salir de la provincia e ir a un circo con semejante estructura".







Sueño realizado





Tal como lo afirmara el directivo del Copnaf, para muchos, era la primera vez que asistían a la función de un circo o, en todo caso, que tenían la oportunidad de presenciar uno, pero de esta magnitud.



Fueron 11 chicos de la RSE Conscripto Bernardi (La Paz), siete de RSE Solimano (Rosario del Tala), siete de RSE de Villaguay y 11 de la RSE Roque Sáenz Peña (Viale) y 50 de distintos barrios de Paraná. La delegación viajó en traffics cedidas por el Ministerio de Turismo, Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de la Juventud y el Iprodi.



Todo comenzó el viernes por la tarde, el calor no impidió aplacar la ansiedad de los chicos, a quienes se los esperó desde sus distintos lugares de procedencia en la explanada de Casa de Gobierno donde se les dio una merienda y desde allí salieron para Santa Fe, rumbo al circo.



Estuvieron acompañados por Hernán Perdomo, de secretaría privada de Gobernación, mientras que por el Copnaf lo hicieron la vicepresidenta María del Huerto Reutlinger, el director General Darío Schell y la directora de Derechos y Programas para la Niñez, Adolescencia y Familia Graciela Dalesio. Por el mismo organismo también colaboraron Sonia Schulstein, de presidencia, Facundo Aguilar y Roberto González, de la parte administrativa y los señores Pereira y Schonfeld.



Lo que pudieron disfrutar





El show titulado AbraKabra, del Circo Tihany, multipremiado y reconocido internacionalmente, recorre toda América Latina, en cada función de 16 actos muestra toda la espectacularidad de los bailes de Broadway, lo mejor del ilusionismo y el arte Circense, combinados con lo último en tecnología.



No tiene pista sino un escenario y butacas, el staff está conformado por 120 personas de 25 nacionalidades entre acróbatas, contorsionistas, trapecistas, gimnastas, mimos, payasos y bailarinas. Reúne lo mejor de la danza, la actuación, la magia, el ilusionismo y los prodigios del circo contemporáneo, logrando uno de los espectáculos más exquisitos incorporando elementos tecnológicos acorde a los cánones actuales. La empresa a cada lugar que visita realiza tareas sociales y de inclusión para la zona de influencia, tomando contacto con los organismos gubernamentales e instituciones civiles.