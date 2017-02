Aguad y el Correo: "Quizás el error fue no prever las consecuencias políticas"

Después de la semana más difícil de su gestión por las críticas que recibió el acuerdo con el Grupo Macri por el Correo Argentino finalmente desactivado, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad esboza una sonrisa. "¿Quieren saber por qué no estuve ayer (por anteayer) en la primera jornada el encuentro radical?", le preguntó a los periodistas que lo rodeaban, entre ellos La Nación. "No fue por lo del Correo. Fue porque ayer fui abuelo otra vez", confió, sonriente.



El ministro saludó y repartió abrazos en la cumbre del radicalismo. "Siento un fuerte apoyo de mi partido", sostuvo, en diálogo con los medios nacionales. Pero no le esquivó a la autocrítica. "Quizás el error fue no haber previsto las consecuencias políticas del acuerdo. Desde el punto de vista jurídico, la propuesta que hicimos fue impecable. Fue avalado por la sindicatura, por la Justicia y por los 600 acreedores. Si el deudor, en lugar del Correo Argentino, hubiera sido Juan Pérez, no estaríamos hablando de esto", admitió.



-Pero el Presidente, ¿estaba o no al tanto del acuerdo?

-Yo nunca hablé con Macri de este tema, entiendo que el Presidente no lo conocía. Fue una cuestión que se trabajó y se cerró dentro de mi ministerio.



-Quedó instalado que el Gobierno buscó favorecer al padre del Presidente.

-Ese es el argumento del kirchnerismo. Es increíble lo que está pasando, quienes no han cumplido con la ley me interpelan a mí que sí quiero cumplir con la ley. Lo dije en el Congreso: estamos intentando cobrar una deuda que en términos reales es un 10% de la deuda originaria, producto de la devaluación de la moneda en la "década ganada". Porque esto comenzó en 2003 y terminó en 2015. El presidente dijo que negociemos de nuevo; el 16 tenemos una nueva audiencia y veremos si podemos negociar de mejor manera.



-¿Está descartado pedirle la quiebra a la empresa?

-No, no está descartado, para nada. Esto se debió haber resuelto mucho antes, pero el kirchnerismo dejó pasar el tiempo con simulacros de audiencia y dejaba que la deuda se licuara con la inflación. Yo cuando llegué y vi la situación, propuse que se tratara de cobrar. Si no podemos cobrar, la otra salida es la quiebra, donde muy difícilmente cobremos. Es una empresa sin bienes porque fueron expropiados por el Estado durante el kirchnerismo.



-¿El Gobierno no hará una denuncia contra Julio de Vido?

-Eso se discutirá en el Gobierno. Yo digo: el fiscal que me acusó a mí, ¿no debió acusar a los anteriores funcionarios (del kirchnerismo)? Hay en marcha una investigación de la Procuraduría del Tesoro. De ahí surgirá si hacer o no una denuncia.



-En esta cumbre se dijo que ya no hay margen para errores y que hay que cuidar al Presidente. ¿Qué opina?

-Hay que cuidar al Presidente, es una premisa clave. El populismo está al acecho, tratando no sólo de que nos equivoquemos, sino que nos caigamos. Yo digo: es preferible cometer más errores y corregirlos y no robar al país. Esta es una administración decente. Quienes nos interpelan por los errores son los que se robaron la Argentina. Ellos quieren demostrar a la gente que somos iguales que ellos, no se quieren probar santos, no les interesa. Ellos se saben corruptos. Quieren mostrar que nosotros somos iguales a ellos. Y nosotros no lo somos.