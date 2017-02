El radicalismo acordó profundizar la alianza parlamentaria en Cambiemos

El radicalismo cerró este sábado el encuentro nacional de Villa Giardino, y entre sus principales puntos se resolvió "profundizar la coalición parlamentaria" en Cambiemos, para de esa manera "arribar a una exitosa coalición de gobierno", en lo electoral consolidar la coalición en todo el país."El 2017 nos brinda la oportunidad histórica de consolidar el cambio, agregar respaldo parlamentario al gobierno y llevarlo a cada rincón del país. Entendemos que podemos hacerlo aportando más que nunca nuestra capacidad política para brindarle sustentabilidad a la coalición y robustecerla", resalta el documento oficial partidario elaborado luego de dos días de debate en la localidad cordobesa del valle de Punilla, texto que le presentarán al presidente Mauricio Macri.Asimismo resaltó que en estos 14 primeros meses de gestión del Gobierno nacional "la coalición tomó las riendas del gobierno con un escenario sumamente complejo: un país con una hipoteca económica y social que conllevó decisiones difíciles que fueron tomadas sin dejar de vista a los más vulnerables".También el sector del radicalismo reafirmó el compromiso de "trabajar para dejar atrás de manera definitiva el pasado oscuro de degradación institucional, política y social que significó el kirchnerismo, esa es nuestra prioridad absoluta", resalta el texto consensuado en el cónclave partidario.En cuanto a las definiciones electorales, la UCR apostó a "constituir Cambiemos en todos los distritos del territorio nacional es primordial para que los argentinos puedan seguir consolidando el cambio".En ese contexto consideró fundamental "avanzar en la construcción de consensos que nos permitan presentarle a la ciudadanía una propuesta y candidatos concertados que sinteticen lo mejor de todas las expresiones de la coalición debe ser una premisa; disponiendo también de la utilización de las primarias para decidir, de cara a la gente, la mejor representación política de Cambiemos".Previo al cierre del encuentro se realizó una conferencia de prensa en donde el titular presidente del bloque de senadores nacionales de Cambiemos, el chaqueño Ángel Rozas, había pronosticado que "Cambiemos va a ganar las elecciones de medio tiempo porque el país no quiere volver al populismo".También planteó la necesidad de una "mayor participación del radicalismo en los debates de las decisiones del Gobierno" nacional, al sostener que "no somos un partido invitado a la colación, somos un partido fundante, podemos tener opiniones distintas, pero la verdadera riqueza de las coaliciones no es la unanimidad de criterios, sino la diversidad, no nos debe asustar que pensemos distintos".Había advertido además que "el hecho de haber ganado las elecciones y de haber asumido la responsabilidad de gobernar, de ningún modo significa que ya esté consolidado el cambio y que hayamos dejado atrás ese populismo hegemónico y autoritario, sistemático y corrupto del kirchenismo. Tenemos un larguísimo camino por recorrer para consolidar el cambio en la Argentina", resaltó.Por su parte el titular del bloque de diputados nacionales de Cambiemos, Mario Negri, consideró que "el radicalismo debe liderar en las ideas y que son tiempos de mirar la política no desde atrás sino, como nos atropella el mundo, desde adelante".Negri agregó que con el Gobierno "podemos tener diferencias técnicas en el manejo del Estado, pero es un suicidio no tener la definición política, no solo del tiempo, sino del timing de lo que le pasa a la gente, por eso este gobierno fue capaz de resolver con inteligencia desde el principio resolver los temas más difíciles y sin embargo los goles en contra han sido en lugares absolutamente evitables", dijo al referirse a los errores en la gestión.En tanto el presidente del Comité Nacional de la UCR e intendente de Santa Fe, José Corral, destacó que el encuentro, denominado "Preparados para consolidar el cambio", fue "exitoso en donde "el radicalismo ha demostrado su capacidad de organización, de convocatoria y de debatir en los temas que hacen al partido, a la gestión y a la gente".El próximo encuentro partidario se va realizar el 3 de abril en la ciudad de La Plata, cuando se realice la Convención Nacional de la UCR.En estos dos días de debate participaron el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; la presidenta de la Convención Nacional, Lilia Puig de Stubrin; el intendente de la ciudad de Córdoba y titular del Foro de Intendentes Nacionales del Radicalismo, Ramón Javier Mestre; el presidente de la UCR Córdoba, Alberto Zapiola y el ex ministro de Economía, Alfonso Prat Gay.También el ex vicepresidente Julio Cobos; el ex gobernador de Córdoba, Eduardo Angeloz, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad; y los ex ministros Enrique "Coti" Nosiglia; Federico Storani; Marcelo Stubrin y Jesús Rodríguez.