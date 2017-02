Alberto Fernández inauguró un ciclo de charlas en Concepción del Uruguay

El dirigente del Frente Renovador y ex jefe de Gabinete de la Nación, Alberto Fernández, estuvo en Concepción del Uruguay para dar inicio a un ciclo de charlas políticas organizado por el sitio de noticiasLa presentación se realizó este viernes por la noche en el salón del rectorado de la UNER, y participaron de la misma, vecinos, militantes y dirigentes políticos.Fernández eligió una frase de Gabriel García Márquez para referirse a la mirada que tiene con respecto al gobierno de Cambiemos. "Lo que estamos viendo es una crónica de una muerte anunciada", disparó.En este sentido, advirtió que desde la asunción de Mauricio Macri empeoraron la mayoría de los indicadores sociales y económicos del país, tales como desempleo, déficit fiscal, inflación, pobreza."Por este camino sabemos cómo terminamos; terminamos con una crisis social, con una crisis en empleo y con una economía que no repunta", dijo. Entonces, afirmó que el Gobierno Nacional "no se deja ayudar" por lo que continúa, aseveró, en la ejecución de errores. "Nadie quiere que al Gobierno le vaya mal, pero sí debemos exigir que cambie el rumbo porque ya sabemos cómo termina esta película", disparó."La verdad es que esta película ya la vimos todos una y otra vez y sabemos cuál es el final de la película", expresó. En este marco, dio cuenta de su visión del futuro por venir si es que Macri no corrige "el rumbo". La mirada no fue muy positiva. "Distingo un muy mal escenario", valoró.En cuanto a la idea de unidad del justicialismo de cara a las elecciones, Fernández destacó que es "una tarea difícil de lograr", pero, no obstante dijo que "hay que intentarlo". Para el dirigente masista, los procesos de unidad pueden darse con mayor facilidad fuera de la provincia de Buenos Aires por ser esta el distrito en donde se encuentran los mayores pesos políticos del peronismo, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa.De todos modos, el ex Jefe de Gabinete de la Nación sostuvo que el masismo continúa camino a disputar una tercera posición, entre el peronismo y Cambiemos. El riesgo, mencionó Fernández sobre el asunto, sería que "vuelva a polarizarse el electorado entre Macri y CFK". En tal fotografía, el perdedor volvería a ser Massa, sostuvo.La presencia que acompañó a Fernández llegó desde toda la provincia. En este sentido, dijeron presentes los diputados provinciales del FR Daniel Koch y Mariela Tassistro, además del dirigente de Gualeguaychú Emilio Martínez Garbino.Sin ser dirigentes conocidos en los medios llegaron hasta la charla militantes de Paraná, Gualeguaychú y Concordia, entre otras localidades.La intendencia de José Eduardo Lauritto estuvo representada con la figura de su Viceintendente, Martín Oliva, quien, en primera fila, participó junto a los concejales del FPV-PJ Viviana Sansoni, Guillermo "Topo" González, Juan Martín Garay y Marianela Marclay.