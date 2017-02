Macri se reunió con expresidentes en el cierre de su visita a España

Foto: Macri se reunió con el ex mandatario español Felipe González

"Me llevo el compromiso de las empresas españolas con intereses en la Argentina de que van a ampliar su participación y esto es por la confianza que está generando el país en esta oportunidad", sostuvo el líder del PRO.



En el Palacio Real de El Pardo, donde se hospedó desde su llegada a Madrid el pasado martes, el jefe de Estado recibió a los extitulares de La Moncloa para dialogar sobre el vínculo bilateral.



En tanto, con Núñez Feijoó abordó la posibilidad de estrechar los lazos comerciales y resaltó el aporte de la comunidad gallega al país.



Asimismo, Macri subrayó que en todos los diálogos que mantuvo en los cinco días que duró su visita de Estado los dirigentes políticos y empresarios "coincidieron en que no recuerdan un nivel de recepción como el que ha tenido la Argentina en este viaje".



Como última actividad, el Presidente visitó el predio en el que se está construyendo el nuevo estadio del Club Atlético de Madrid, popularmente conocido como La Peineta y que será inaugurado este año.



Ayer, Macri subrayó que "no se sale del populismo de un día para otro", ya que se trata de "un proceso de autopurificación", al tiempo que destacó que "la Argentina quiere desarrollarse y ser parte del mundo".



Y agregó: "Muchos me preguntan por qué esta vez la Argentina no va a volver a sorprendernos negativamente. Hay que entender el proceso. No es algo que inventé yo. Los argentinos dijeron ´basta de engañarnos, de echar la culpa al mundo de lo que pasa, del papel de víctimas, del nacionalismo autocompasivo´". Además, aseguró que recibió "presiones" del "círculo rojo" para acelerar el ajuste.