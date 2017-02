La CGT no quiere que su marcha se "partidice"

El sindicalista Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT, pidió no "partidizar" la movilización que la central obrera realizará el próximo 7 de marzo, al advertir que el objetivo es lograr una "expresión plural".



Ese pedido lo hizo público luego de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner convocara a "marchar" junto a las organizaciones gremiales.



Daer sostuvo que la CGT no quiere "partidizar la marcha bajo ningún punto de vista", por lo que la arenga de la ex mandataria le resultaba "indiferente", apuntó.



"No va a haber ningún aprovechamiento político. No hay que desvirtuar lo que sucede, las consignas y el planteo que tiene la movilización para llevarlo a ningún molino de tinte partidario", apuntó en declaraciones a radio La Red.



En la misma línea, el también triunviro Juan Carlos Schmid sostuvo que los trabajadores "no necesitamos 'apoyo' ni nadie que nos 'defienda'".



Schmid se expresó en estos términos a través de Twitter al hacerse eco de una publicación de Dragado y Balizamiento, el gremio que conduce, en la que la organización califica de "barbaridad" el respaldo de la ex presidenta y le pide: "No nos defiendas más, por favor".



"Si bien pedimos una rectificación de las políticas de gobierno, no queremos vincularlo a cuestiones partidarias", reiteró Daer.



Más temprano, Fernández de Kirchner había pedido a sus militantes que no caigan "en la trampa" y no se movilicen el 7 de marzo en los tribunales de Comodoro Py, donde deberá prestar declaración indagatoria ante el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa Los Sauces, sino que les propuso que se sumen a la marcha de la CGT porque "la gente no llega a fin de mes".



"Quiero darles las gracias por todas las muestras de preocupación, apoyo y afecto, pero en serio... no caigamos en la trampa. El 7, yo lo veo a Bonadio, pero por favor... Ustedes hagan que el Gobierno vea al Pueblo. Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras", expresó desde su cuenta en Twitter.



El PJ bonaerense acusó a Macri y criticó persecución



El PJ Bonaerense dio una muestra de "unidad" al reunir a sus líneas internas, acusó al presidente Mauricio Macri de "violar el contrato electoral y la confianza de la gente" y defendió a la ex mandataria Cristina Fernández de una "persecución política", aunque evitó definiciones de candidaturas debido a las diferencias internas.



El encuentro, que se llevó a cabo en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón, contó con la presencia de referentes de distintos sectores como el camporista Máximo Kirchner y el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, exponente del Grupo Esmeralda, entre otros.



Tras la suspensión de la cumbre del fin de semana último en Santa Teresita, el jefe del sello, Fernando Espinoza, logró la asistencia de las distintas líneas a través de la convocatoria a brindar respaldo a la CGT, en medio de las divisiones internas por el armado electoral y la posibilidad de que la ex presidenta Cristina Fernández sea candidata en los comicios.