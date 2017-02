Sadop adhiere al paro nacional docente y resolvió hacer otras 72 horas de huelga

Durante la mañana de este viernes se realizó en la sede del Sadop Entre Ríos un Plenario de Delegados de toda la provincia para definir los pasos a seguir ante el rechazo de la "insuficiente y ridícula" propuesta salarial que realizó el gobierno.



Así se informó desde el sindicato en un comunicado en el que destacaron además que delegados y autoridades de Sadop expresaron "un enérgico rechazo a la propuesta".



"Una vez más, se repite la historia. Nos encontramos a pocos días del comienzo del ciclo lectivo y aún no tenemos respuestas sobre el aumento salarial que demandamos", señaló el secretario general Sergio Pessoa quien agregó "en lugar de estar pensando en el comienzo de las clases, nos obligan a estar luchando para no seguir perdiendo la capacidad de compra con nuestros sueldos devaluados".



Recordó que "desde mediados del año pasado venimos reclamando una remuneración que cubra el déficit del 2016, y exigimos que este año, antes de definir la pauta salarial actual, el gobierno resuelva esa pérdida del poder adquisitivo en nuestros salarios, pero seguimos sin respuestas serias", reclamó.



Por su parte, los Delegados provinciales expresaron que "la propuesta de recomposición salarial de un 18 por ciento anual en tres tramos de 6 por ciento es ridícula, porque no contempla la pérdida del año pasado, ni la inflación real de 2017, y por eso la rechazamos".



El Plenario definió adherir al paro nacional de los días 6 y 7 de marzo y así, no comenzar el ciclo lectivo previsto para esa fecha. Además habilitaron al secretario general de Sadop Entre Ríos ha a definir "un paro de 24, 48 y hasta 72 horas" en el marco de las decisiones que tome el Frente Sindical Docente de Entre Ríos que nuclea a los gremios docentes de la provincia y que tiene previsto reunirse la semana próxima.



Finalmente, ante los Delegados y miembros del sindicato, el Pesoa, dijo que "en este escenario voraz, el ajuste permanente y la actualización de tarifas de servicios esenciales que el gobierno nacional lleva adelante nos afectan directamente, pero indirectamente, por ahora, también nos afectan las noticias recurrentes de despidos, de ideas que se hacen públicas en los medios y en las redes sociales sobre la reducción de derechos de los trabajadores y hasta proyectos que van en línea con la nefasta flexibilización laboral de los 90's".



"Seguimos viendo con asombro como las medidas económicas de ajuste castigan a los trabajadores. No podemos callar lo que padecen los compañeros, el proceso inflacionario no cesa, las tarifas de luz y gas siguen aumentando, y lo que proponen como aumento salarial está muy lejos de las necesidades que tenemos", continuó Pesoa.



"Ofenden nuestra inteligencia y sobre todo nuestra profesión, estamos cansados de ser la variable de ajuste. ¿Siempre con la educación? ¿Siempre hay que esperar a unos días antes del comienzo de clases para definir si hay o no paro?", se quejó el gremialista.



Al cierre del Plenario, exigió "decisión política para encaminar el conflicto" y dijo que "de lo contrario, estaremos en las calles, en las escuelas, en las movilizaciones, en el lugar que sea y como sea para defender a nuestros afiliados, como hemos dicho antes, los tiempos que vivimos nos obligan a tomar posturas, y como las palabras se las lleva el viento, tendremos que accionar", finalizó según el texto enviado a esta Agencia. (APF)