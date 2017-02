Bordet recorrió la obra del Acceso Sur Oro Verde-Paraná

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

El gobernador Gustavo Bordet, junto a la titular de la Vialidad provincial, Alicia Benítez, recorrió los trabajos que se efectúan por la obra del Acceso Sur Oro Verde-Paraná, en la ruta provincial Nº 11. Supervisaron además los avances en el puente sobre el arroyo Salto al ingreso a Aldea Brasilera, y la ejecución del frezado y asfaltado de la ruta 11 que llega desde el mencionado puente hasta el ingreso a Diamante.



"Esta obra es de mucha importancia para la capital entrerriana", destacó el gobernador y agregó que no sólo beneficiará a los vecinos de la zona, sino también al Centro de Medicina Nuclear que necesita las colectoras para llegar pronto ante un caso de urgencia.



La titular de Vialidad provincial, explicó que hicieron una recorrida por la obra de Acceso Sur (Oro Verde ? Paraná), "para mostrar el estado de avance de la misma".



La funcionaria destacó que se realiza con fondos provinciales, y el plazo de ejecución es de 18 meses: "Se está avanzando a buen ritmo, si se tiene en cuenta que en estos meses desde el comienzo, no fueron muchos los días de lluvia, y permitieron un normal ritmo de trabajo. Esté en buen avance de obra a este momento", explicó Benítez.



Por otra parte, comentó que se están estudiando junto a los intendentes de Oro Verde y Paraná, los desvíos que se van a tener en cuenta para el actual tránsito de ingreso a la ciudad.



En la recorrida, Benítez mostró además los avances en el puente sobre el arroyo Salto en el ingreso a Aldea Brasilera, y la ejecución del frezado y asfaltado de la ruta provincial Nº 11 que llega desde el mencionado puente hasta el ingreso a Diamante y que también lleva muy buen ritmo de ejecución.



Acompañaron al gobernador Bordet y Alicia Benítez, el director Sub Administrador de Vialidad, Néstor Kemerer; el secretario de Obras, Juan Arias; y el secretario Técnico, Miguel Feltes .



Avanza la construcción de la doble vía



La Dirección Provincial de Vialidad informó que la Unión Transitoria de Empresa (UTE), que tiene a su cargo la doble vía en el acceso sur a Paraná, cuenta con tres frentes de obra en la ruta provincial Nº 11. La obra cuenta con un presupuesto oficial de casi 294 millones de pesos y es financiada por el Fondo Fiduciario de Desarrollo Regional.



Uno, comprende la realización de bacheo profundo, tomada de junta y frezado de la traza desde la zona que abarca los accesos a las Facultades de Agronomía, Bioingeniería e Informática y la rotonda de ingreso a la Escuela Alberdi donde se construyen cordones de protección en las isletas, hasta la altura del nuevo puente sobre el arroyo Salto.



Otro sector donde se ejecutan tareas es a la altura de las dársenas de ingreso a Oro Verde, en proximidad al depósito de Vialidad Provincial ubicado en el kilómetro 8 de la ruta antes mencionada.



Y la última parte, en la zona del barrio Triangular en Oro Verde se llevan adelante tareas hídricas donde se colocan tubos de alcantarillas y construyen cámaras de desagües.



Puente sobre el arroyo Salto



De acuerdo a lo informado por la empresa a cargo de los trabajos del puente sobre el arroyo Salto, al ingreso a Aldea Brasilera, se realizan tareas de fortalecimiento en la cabecera ubicada en el sentido Paraná ? Diamante que se vio afectada por las abundantes precipitaciones de mediados y fines de enero.



De no verse alterada la marcha de los trabajos hacia fines de marzo y principios de abril de este año estaría habilitado el enlace vial de 60 metros que aumentará la seguridad vial en ese tramo de la ruta provincial 11.



La inversión oficial asciende a unos 50 millones de pesos e incluye la rehabilitación de la ruta 11 desde el lugar antes mencionado hasta el ingreso a Diamante, tramo en el que se piensan construir terceros carriles para descongestionar el tránsito.



Se recomienda a los automovilistas transitar por precaución desde la salida de Paraná hacia la entrada a Diamante por los trabajos que se ejecutan en el acceso sur a la capital provincial.