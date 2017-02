Cómo es la apertura de sesiones ordinarias en la región

El próximo miércoles 1ro. de marzo, Mauricio Macri dará inicio formal al 135° período de sesiones ordinarias en el Congreso. En nuestro país, es mandato del presidente abrir el año parlamentario, según lo establece el artículo 99 inciso 8 de la Carta Magna. En la ocasión, el jefe de Estado debe "dar cuenta del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes".



Pero no en todos los casos es así.



La Fundación Directorio Legislativo realizó en la previa de la apertura de sesiones en Argentina, un detallado informe para comparar cómo es la regulación en 10 países ?Brasil, Ecuador, México, Venezuela, Uruguay, Chile, Bolivia, Colombia, Paraguay y Perú-.



En Brasil, por ejemplo, el presidente no tiene la obligación constitucional de presentarse a la ceremonia de inicio de sesiones. En su lugar, suele enviarse al ministro de la Casa Civil ?una especie de jefe de Gabinete- para que lo represente. De hecho, fue lo que hizo Michel Temer este año. El mensaje presidencial fue entregado al nuevo presidente del Congreso, Eunício Oliveira, por el jefe de la Casa Civil, Eliseu Padilha.



En años anteriores tampoco fue frecuente la presencia del jefe de Estado. La expresidenta Dilma Rousseff presentó personalmente su mensaje a los congresistas solo en dos ocasiones; en 2011, durante el inicio de su primer mandato, y en 2016, en medio de la crisis de su gobierno. El resto de los años de sus mandatos, el mensaje de apertura fue entregado al Congreso por los ministros de la Casa Civil. Por su parte, el expresidente Lula da Silva compareció ante el Congreso sólo el primer año de su mandato.



En Ecuador, el período parlamentario está unido al período presidencial. Esto significa que los legisladores comienzan su mandato el mismo año en que comienza el mandato del presidente. Los legisladores toman su cargo el día 14 de mayo del año en que comienza su mandato, dando inicio de esta manera al período legislativo. Ahora bien, el presidente asume su cargo diez días después frente a la ya asumida Asamblea Nacional. Así, cada cuatro años, cada 24 de mayo - en conmemoración a la Batalla de Pichincha- el presidente electo asume el poder y brinda un mensaje hacia la Asamblea.



Para el inicio del periodo legislativo en el Congreso de México, el presidente no tiene la obligación de hacerse presente en la sesión de apertura. Quienes inauguran las sesiones son los presidentes de cada Cámara. Según el artículo 69 de la Constitución mexicana, el primer mandatario debe enviar a las Cámaras un informe anual de Gobierno, "en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país", sin la necesidad de asistir a la primera sesión del año.



En Venezuela el presidente tampoco tiene la obligación constitucional de participar del acto de apertura de la Asamblea Nacional. La manda constitucional venezolana, en su artículo 237, otorga al presidente un plazo de diez días, contados desde que la Asamblea es instalada (el 5 de enero de cada año), para brindar su informe anual de gestión. Desde que la Asamblea tiene mayoría opositora, el presidente Nicolás Maduro se presentó ante el Poder Legislativo solamente el año pasado, cuando brindó su balance de gestión del año 2015.



En el caso de Uruguay, no es necesariamente el presidente quien debe representar al Poder Ejecutivo en la inauguración de cada período parlamentario. La Constitución uruguaya, en su artículo 168, dispone que el presidente o sus ministros sean quienes presenten el informe de gestión anual ante los legisladores nacionales.



En el caso chileno, el Congreso Nacional tiene la potestad de decidir cuándo comienza su período legislativo. Además, el presidente no tiene la obligación de asistir a la apertura de sesiones. Sin embargo, rinde cuentas al Poder Legislativo cada 21 de mayo, en conmemoración de la batalla naval de Iquique. La denominada Cuenta Pública está establecida en el artículo 24 de la Carta Magna, y cuenta con la presencia del presidente de la República.



Desde la Constitución de 1925, hasta 2005, la rendición de cuentas por parte del presidente y la inauguración de las sesiones ordinarias coincidían. Pero a partir del año mencionado, a partir de una enmienda constitucional, se le otorgó la libertad al Congreso de establecer libremente su calendario legislativo. Desde ese momento, la inauguración de las sesiones ordinarias y el discurso del presidente ante el Congreso no necesariamente coinciden.



En Bolivia, las sesiones se inauguran el 6 de agosto de cada año. La Constitución boliviana obliga al presidente a presentar un informe de gestión ante la Asamblea Plurinacional en la primera sesión de cada año. Este informe debe ser presentado por escrito, con lo cual no necesariamente el presidente debe hacerse presente ante el Poder Legislativo. Desde que asumió la presidencia en 2006, cada 22 de enero -fecha en que asumió el mandato por primera vez- Evo Morales se presenta ante la Asamblea a dar cuenta de su informe anual de gobierno.



En el caso de Colombia, Paraguay y Perú, el esquema coincide con el argentino: en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, es obligatoria la presencia del Presidente para emitir su informe ante el cuerpo legislativo.



En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso colombiano, las cuales inician el 20 de julio de cada año, el presidente está obligado a asistir. Este deber está estipulado en el artículo 189 de la Constitución de ese país. El año anterior fue un caso emblemático, dado que el presidente Juan Manuel Santos anunció en esa oportunidad que iniciaba el final del conflicto entre el Estado colombiano y las FARC, el cual concluyó en un acuerdo de paz negociado en Cuba y aprobado por el Congreso.



El inicio del período del trabajo parlamentario del Congreso de Paraguay acontece cada 1 de julio. El presidente está obligado, por el artículo 238 de su Constitución, a asistir a esta ceremonia y otorgar su informe anual de gestión al Poder Legislativo.



En el caso del Congreso de Perú, cada 28 de julio se celebra la primera sesión del año. En ella, la cabeza del Poder Ejecutivo tiene la obligación de asistir, en función a lo establecido por el artículo 118 de la Constitución peruana.