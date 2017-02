ATE y UPCN rechazaron el ofrecimiento del 18% entre tramos que hizo el Gobierno

El gobierno provincial ofreció a ATE y UPCN, el mismo aumento que a los docentes, el 18 de aumento, en tres etapas de 6 por ciento cada una, a pagar en marzo, julio y octubre. Se aclaró además, que el ámbito de diálogo paritario continúa abierto con el objetivo de ir monitoreando la inflación oficial difundida por el Indec.Los sindicatos rechazaron el ofrecimiento salarial y ratificaron que habrá medidas de fuerza la semana próxima.Tanto la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) como la Unión Personal Civil de la Nación (Upcn), rechazaron "rotundamente" este viernes el ofrecimiento del 18 por ciento de mejora salarial del gobierno provincial, en el marco de la primera reunión paritaria.Pidieron que no sea Mauricio Macri (presidente de la Nación) ni María Eugenia Vidal (gobernadora de Buenos Aires), quiénes pongan "el techo" a los trabajadores entrerrianos.Al término de la reunión, la Secretaria Gremial de UPCN, Carina Dominguez, indicó que se reprodujeron "los números que ya se habían mencionado en las negociaciones con otros sectores" (en referencia a los docentes). "Desde UPCN hicimos consideraciones sobre la situación de nuestros trabajadores, que tiene que ver con el deterioro que han tenido los salarios, con la pérdida real del poder adquisitivo y no solamente con un proceso inflacionario, porque se ha perdido mucho más que lo que dicen los índices del Indec", sostuvo."Los porcentajes que el gobierno ha traído a esta mesa para nosotros son claramente inaceptables y si bien veníamos con voluntad y mandatos de nuestros compañeros de poder entablar una discusión, no lo podemos hacer en estos términos", señaló.Por lo tanto, "estamos muy lejos de esta expectativa, el mandato es de un paro para el 7 de marzo con movilización (nacional) pidiendo que se reconsidere esta situación", indicó la dirigente de UPCN."El ofrecimiento en concreto habla de un 18 por ciento en tres tramos, pero ni siquiera quiero desarrollarlo porque en estos términos la negociación claramente ha fracasado", sentenció.Por su parte, el Secretario General de ATE, Oscar Muntes, ratificó que "el ofrecimiento fue igual que los compañeros docentes" y que "está muy lejos de lo que venimos planteando y construyendo hace meses y que fue rectificado en el plenario de secretario generales y lo trajimos a la mesa" (un 38 por ciento)."También planteamos otros problemas que no han tenido soluciones como las paritarias sectoriales, el incumplimiento con los contratos de obra, los trabajadores de Salud que siguen de rehenes a través del arancelamiento por presentismo y el régimen jurídico básico que no se ha avanzado", agregó el Secretario General de ATE."Nosotros rechazamos rotundamente la propuesta del gobierno por mandato de todo el cuerpo de ATE y le pedimos al gobierno una nueva convocatoria con una propuesta superadora, diferente y que pueda ser analizada por los trabajadores. Esto no lo vamos a analizar, no lo vamos a poner a consideración porque ya los trabajadores dijeron que no", informó.Consultado porrespecto a cuándo será la próxima reunión, Muntes estimó que seguramente los convocarán el miércoles 1 de marzo, luego del feriado de Carnaval, pero no obstante aclaró que "queda ratificado el paro del día 6 con movilización provincial a Casa de Gobierno con toda la antisindical estatal, el paro para el día 7 con movilización a Capital Federal y la movilización de todas las compañeras trabajadoras mujeres", en el marco del 8M. "Ese es el plan de lucha y con esta propuesta, más aún, los compañeros vamos a salir a la calle", agregó.Domínguez, por su parte, añadió que desde UPCN, manifestaron el "malestar porque la paritaria ha sido demorada" y reiteró que los sindicatos están a disposición pero "que tampoco los tiempos sean los del gobierno y no tengamos la posibilidad de debatir lo que realmente queremos", enfatizó.Finalmente, Muntes, señaló que plantearon en conjunto que "al techo no lo plantee Macri ni Vidal que lo rompa el gobierno de la provincia porque si no estaría subordinándose al gobierno nacional".En tanto, el secretario de Gobierno, Germán Grané, aclaró: "Si bien el tema salarial es el más sensible, tocamos otras cuestiones vinculadas a la relación laboral que tienen que ver con otros aspectos, como son categorizaciones, trámites administrativos y demás. De modo que para volver a la mesa paritaria con respuestas concretas a algunos de estos planteos, más lo salarial, nos vamos a tomar unos días para analizarlo. Por eso creemos que el día miércoles fijaremos la nueva fecha para retomar la mesa paritaria"."El diálogo está vigente, vamos a analizar todos los puntos que nos plantearos, en algunos podemos dar respuestas, en otros tal vez no, pero todo con mucha seriedad. Hay que destacar que vinimos a esta mesa con la confianza que hemos construido con los representantes de los gremios de los trabajadores del Estado; el haber podido trabajar el año pasado con mucha seriedad, y donde sabemos que no venimos a especular o a generar mecanismos que puedan hacer perder esa confianza", subrayó el funcionario en representación del Ejecutivo provincial.