Sedapper fue convocado a la paritaria provincial tras una manifestación

Trabajadores agremiados en el Sindicato de Empleados de la Administración Pública de la provincia de Entre Ríos se manifestaron frente a la sede de la Secretaría provincial de Trabajo en reclamo a la no convocatoria a paritarias.



"Tuvimos que salir otra vez a la que calle para que el gobernador se dé cuenta que no solo hay dos gremios que representan a los trabajadores, sino más, y en el caso nuestro, tenemos una doble representatividad porque tenemos nueve mil socios", argumentó ante Elonce TV, José Mariani, secretario general de Sedapper.



"No creo que ATE y UPCN estén a la altura de las circunstancias para discutir los salarios de los trabajadores", apuntó el sindicalista.



La manifestación se desarrolló mientras representantes del Ejecutivo provincial mantenían el primer encuentro paritario con representantes de los sindicatos de estatales entrerrianos.



"Al gobernador le decimos que no vamos a permitir que nos sigan avasallando, faltándonos el respecto como sindicato al no convocarnos a paritarias", reprochó Mariani.



Finalmente tras la protesta, fueron convocados para reunirse con autoridades del gobierno provincial en la Casa Gris.



En tanto, según informó, el jueves realizarán una reunión de Comisión Directiva ampliada con el Cuerpo de Delegados para determinar los pasos a seguir. Elonce.com