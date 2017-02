Trabajadores tomaron una metalúrgica por salarios adeudados

Obreros de la Metalúrgica Urbanotec, ubicada sobre el Kilómetro 53.5 de la Ruta 14, en Gualeguaychú, tomaron ayer la planta en forma pacífica, por temor a que la vacíen. No cuentan con suministro de energía eléctrica, ya que habría sido cortado por falta de pago.Los empleados cuentan que la empresa "tuvo sus años de esplendor en el kirchnerismo", pero actualmente la demanda de trabajo cayó en forma notoria, aunque se recibían pedidos para distintas obras."Hay operarios que se encuentran en el interior de la planta, sin realizar tarea alguna", comentaron algunos de los trabajadores. "Es una toma pacífica; queremos cobrar lo que nos adeudan y seguir trabajando", señaló otro, al tiempo que manifestó su preocupación por "no haber percibido las últimas quincenas".Uno de los delegados, Gastón Simonetti, indicó a ElDía que le adeudan "dos quincenas, la última de enero, la primera de febrero y un saldo de la quincena de diciembre".Comentó que vieron planos para hacer galpones, pero "según el dueño, si no producimos no podemos cobrar". Dijo que en diciembre del año pasado "comenzaron los inconvenientes para cobrar en tiempo en forma", y los problemas para los 28 operarios de planta, 10 administrativos y tres en portería".Por otra parte, el delegado agregó que, tanto él como sus compañeros, no pudieron "comprarle los útiles a los chicos, ni hablar de los que tenemos pequeños de un año y medio, como en mi caso que tengo que pedir plata prestada para comprar leche".Indicó que "antes del cambio de gobierno, teníamos hasta cuatro o cinco obras a la vez, pero con la cambio de gestión, bajó la demanda de trabajo".Consultado por la relación con la patronal, explicó que "el diálogo está, al igual que con los encargados, pero uno necesita plata para vivir y la misma, por el momento, no aparece".Los sueldos, sumadas las dos quincenas, varían en "los 10 mil y 14 mil pesos".Advirtió que si no se "llega a un arreglo nos quedaremos nuestro puesto de trabajo el tiempo que sea, teniendo en cuenta que se avecina el fin de semana largo, y en una de esas se puede llegar a vaciar la planta".