Macri y Rajoy acordaron impulsar la alianza entre el Mercosur y la UE

En el primer contacto que ahora coinciden en lo más alto del Ejecutivo, Mauricio Macri y Mariano Rajoy acordaron ayer, como ya lo había anticipado Clarín, impulsar las negociaciones con sus respectivos vecinos para que finalmente el Mercosur y la Unión Europea firmen un acuerdo de libre comercio que los dos bloques conversan hace más de quince años. El presidente argentino quiere aprovechar este semestre en el que Argentina ejerce la presidencia de la unión aduanera sudamericana, y el presidente del ejecutivo español se siente un interlocutor privilegiado, aunque no sea el más fuerte, de la Europa comunitaria."Uno de los temas más importantes de la reunión que hemos celebrado esta mañana ha sido el del Mercosur, y el presidente Macri ha manifestado su voluntad, sus ganas, de llegar a un entendimiento con la Unión Europea, como miembro Argentina que es del Mercosur, y desde luego por nuestra parte, como España, haremos todo cuanto esté en nuestras manos para que se pueda llegar a un entendimiento y para que se pueda hacer rápidamente", dijo ayer el español en una conferencia de prensa con Macri en La Moncloa, donde ambos mantuvieron su primera reunión de trabajo.Entre tanto, el presidente argentino consideró que este era un gran momento para dicha integración. "Este es el espíritu que tenemos con Brasil, con Uruguay, con Paraguay y creo que es una oportunidad única, porque más fácil que integrar las culturas que ya compartimos no puede haber".En el esquema mercosuriano llamó la atención que Macri ni siquiera mencionara a Venezuela, miembro pleno del bloque desde 2012, pero suspendido de algunos de sus derechos el año pasado. Los cuatro miembros fundadores del Mercosur suspendieron a Caracas y primero le impidieron asumir la presidencia por considerar que no ha cumplido con la normativa y por la crítica situación de los derechos humanos. De hecho este fue uno de los temas de ayer en la reunión de La Moncloa. Ambos se mostraron en coincidencia "total y absoluta", de que por empezar, como reiteró Macri, bajo el gobierno de Nicolás Maduro "no se respetan los derechos humanos", ni "las libertades individuales". Con todo no quisieron definir si están de acuerdo con una activación de la Carta Democrática para que se la expulse de la Organización de Estados Americanos.En cuanto al acuero Mercosur Unión Europea, Rajoy se explayó largamente y reconoció ayer la existencia de "dificultades", cuestiones técnicas "complejas", unos "que ven las cosas de una manera y otros que lo ven de otra", una alusión a los países que como Francia, Irlanda, Polonia y Hungría tienen una política agrícola más proteccionistas y resisten un TLC entre la UE y el Mercosur. Por cierto, entre esos países están los que se resisten a que la Comisión Europea acepte levantar unas restricciones para que vuelva a entrar el biodiesel argentino, tal como lo pidió la Organización Mundial del Comercio. Esta prohibición para los exportadores argentinos representa una pérdida de mil millones de dólares. Y fue impuesta por Europa después de la expropiación a Repsol de YPF por el gobierno de Cristina Kirchner. Fue en 2012 y en las puertas del Congreso, el Frente para la Victoria festejó esa ley hasta con fuego artificiales como si fuera la Revolución de Mayo o la independencia de España. Después llegaron los castigos de Bruselas, las demandas hispanas que terminaron en una millonaria indemnización que empezaron a reparar aunque no a endulzar los fuertes choques de Cristina con la primera administración de Rajoy.Macri termina hoy su visita de Estado a este país, adonde él y Juliana Awada recibieron los más altos honores de los reyes Felipe VI y Letizia. Ayer el presidente desayunó con los grandes CEOs de las empresas que cotizan en Bolsa, se reunió con Rajoy, saludó a los 200 empresarios de pymes que participaron mas de mil rondas de negocios con españoles como parte de una misión multisectorial. Participó de un coloquio con el escritor Mario Vargas Llosa y a la noche con Juliana, agasajó él a los reyes de España, en un cóctel en el Palacio del Pardo, donde se aloja. Los empresarios fueron invitados. Y también la prensa de Buenos Aires, que pudieron estar a centímetros de los reyes y del matriomonio presidenical argentino.