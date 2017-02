Ciudadanos se ofrecen por Twitter a dar clases tras el paro docente

Señora @mariuvidal no soy maestro pero ejercí 25 años la docencia universitaria, seré voluntario no rentado para empezar las clases en fecha — Mariano Bronenberg (@M_Bronenberg) 23 de febrero de 2017

Soy Ing. Mecánica, estoy en listado 108A y docente universitaria de fisica y metalurgia. Me sumo para dar clases. — Jess Pasteles McFly© (@JesssMcFly) 24 de febrero de 2017

@M_Bronenberg @josefinah05 @mariuvidal Me prendo,fui profesor en la UNLu y me tuve q ir x no afiliarme a la cámpora, ahora Gratis para Mariu — Victor Heine (@daisiesthepigs) 23 de febrero de 2017

Ayer por la tarde, los gremios docentes rechazaron la propuesta salarial del gobiernode María Eugenia Vidal y anunciaron un paro para el 6 y 7 de marzo. "Hacemos un paro de 48 horas que afectará el inicio de las clases en todo el país el 6 de marzo y marchamos el día 7 con la CGT", dijo el jefe de la UTA, Sergio Romero.La medida, que no gustó en el Gobierno, tampoco cayó bien en un sector de la población. En Twitter, numerosos ciudadanos tuitearon en contra de líder del gremio docente Roberto Baradel y del paro sobre el inicio de las clases. "Señora @mariuvidal no soy maestro pero ejercí 25 años la docencia universitaria, seré voluntario no rentado para empezar las clases en fecha", fue el tuit que comenzó con la catarata de ofrecimientos para dar clases.La publicación de @M_Bronenberg, que hasta el momento tiene más de 2000 me gusta y 1500 retuits, generó numerosas respuestas que se sumaban a las críticas, pero principalmente seguían la línea del tuit original: ofrecer sus servicios para dar clases en las escuelas o prestar servicios en lo que se necesite. "Me prendo, fui profesor en la UNLu y me tuve q ir x no afiliarme a la cámpora, ahora Gratis para Mariu", respondió @daisiesthepigs.