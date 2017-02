Asambleístas de Gualeguaychú se reunieron con Bergman y pidieron "reglas claras"

La Asamblea lejos de estar conforme

Una respuesta a las críticas

Un grupo de asambleístas de la ciudad fueron recibidos por el funcionario. Martín Alazard formó parte de la comitiva y contó los detalles a ElDía desde Cero.Resumió que en la entrevista solicitaron ponerse al día con la situación actual del monitoreo y además informarse en qué situación estaba la tramitación de la nueva gestión de la CARU."Nos encontramos con que están trabajando mucho en la conformación de un nuevo digesto para el río Uruguay para establecer acuerdos en los parámetros. Ahora no hay normas claras para los efectos contaminantes para ambas orillas. Nosotros carecemos sobre todo en la cosa Entrerriana de normas claras respecto de los valores de contaminación", dijo Alazard.Asimismo, recordó que volvieron a reclamar por los sensores de aire para determinar qué tipo de contaminación aérea está sufriendo la ciudad. "Se nos relató que hay una incoordinación bastante manifiesta entre Municipio, Provincia y Nación", manifestó el ambientalista, quien detalló que existen diferencias sobre la ubicación de la estación de monitoreo y las responsabilidades del tema.Martín Alazard fue tajante en su opinón al dialogar con. A más de un año de la gestión Macri, no están de acuerdo con la política ambiental. Para graficar la situación, dijo que la Asamblea está a final del camino, habiendo hecho marchas, estudios, habiendo recibido los estudios y demás. "El final del camino es que Botnia se vaya", dijo Alazard.El asambleísta comparó: "ellos plantean que están en el comienzo de esa carrera. Fehacientemente demostrar lo que la Corte Internacional de Justicia no aceptó del todo. Que es la contaminación comprobada de Botnia- UPM. Como que nosotros vamos por el ascensor y ellos van por la escalera. No se condicen los tiempos que nosotros tenemos y hemos recorrido, con el recorrido que tienen ellos en este año transcurrido del gobierno".Además señaló los "avatares políticos partidarios de los que somos víctimas la población. Indudablemente toda la incoordinación entre Municipio, Provincia y Nación, son factores políticos que nosotros no podemos manejar pero que sí los vamos a sufrir".Muchas veces, la Asamblea Ambiental es tildada de "Asamblea contra Botnia", dejando entrever que no se ocupa de otros problemas ambientales que también afectan a la población en general.Al respecto, Alazard respondió que "no es así. Nosotros con la empresa Soluciones Ambientales -irónicamente tiene ese nombre- hemos estado en contacto, hemos participado de una manifestación en la puerta de la planta y hemos hecho gestiones con gente que está en el tema para que se ocupe y presione en esto".Además, aclaró que "la asamblea en nace en función de la agresión primigenia de ENCE y Botnia. Hemos sido pioneros en el trabajo contra el cáncer junto a Lucha por la Vida a cargo de la recordada Ester Paas. Hicimos las primeras gestiones para la declorinación de los transformadores sacándole el PCB y ahora somos el primer municipio libre de PCB gracias a ese trabajo".También enumeró la problemática que tiene el barrio Don Pedro "que es tan grave como el barrio de Gualeguay en el que está la empresa Soluciones Ambientales. El predio tiene una afectación tremenda. Es insoportable vivir allí. A través del Foro Ambiental estamos apoyando y tratando de transmitir a la gente que está en esto, que por lo menos está acompañada y que vamos a hacer lo posible para ayudar".Para finalizar dijo que "la Asamblea tiene representantes en el Foro Ambiental que son 23 instituciones que estamos en todos los temas ambientales y tiene representantes en escuelas fumigadas y además está en el movimiento anti fracking".