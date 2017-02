AMET se suma al paro nacional y se reúne en Congreso el 6 de marzo

El gremio de los docentes técnicos de la provincia se sumará al paro de 48 horas a nivel nacional, previsto para los días 6 y 7 de marzo y "acompañar la movilización del día 7, de la CGT, confirmó a Elonce TV, Carlos Varela, secretario Adjunto de AMET. Esto es, dijo "motivado por la no apertura de la paritarias nacionales".



En lo referido a las paritarias provinciales, puntualizó: "En los encuentros realizamos un pedido concreto, de un porcentaje que era a negociar en la mesa de paritarias, para tratar de recuperar lo perdido en 2016, que no entre dentro de la propuesta de 2017. El gobierno dijo que ese porcentaje era imposible. Propone 18 % no acumulativo, motivo por el cual hacemos el paro y el 6 llamamos a congreso provincial, que se hará a partir de las 8 y ahí determinaremos los pasos a seguir". Elonce.com.