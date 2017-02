Invertirán seis millones de pesos para reparar el Teatro 3 de Febrero

Con la firma del decreto respectivo por parte del Intendente Sergio varisco, la Municipalidad de Paraná anunció la puesta en marcha de una licitación para las obras de reparación del Teatro Municipal "3 de Febrero" por un monto global de 6 millones de pesos y con un plan de ejecución de cinco meses que se cumplirán en el corriente año. Se trata de un plan de obras impulsadas por la Secretaría de Cultura Municipal que consisten entre otras tareas, la cobertura de techos para que evitar las filtraciones que desde hace ya varios años se vienen produciendo.



El plan de obras también prevé el recambio de cañería y tanques de agua para brindar un mejor servicio a los visitantes del edificio histórico que se encuentra en calle 25 de Junio. "El proyecto de reparación y preservación de los espacios culturales forma parte de la política y las definiciones en la materia del gobierno municipal", señaló la responsable del área de cultura municipal, Magda Mastaglia.





Las obras de recuperación del principal coliseo de la ciudad se realizarán por etapas, según la aprobación de la Comisión Nacional de Monumentos. Todos estos trabajos deben respetar los criterios de preservación debido a que se trata de un patrimonio nacional reconocido.





Según se informó desde el área de Diseño Urbano de la Comuna, abarcará el cambio de cubierta, zinguería, desagües pluviales, babetas, cumbreras, que se ubican encima de la sala principal y el escenario. Se van a impermeabilizar las cubiertas laterales planas, que no son de chapa, y reemplazar las membranas que están en mal estado. En la sala VIP se cambiarán los desagües y se restaurará el cielorraso, dado que las canaletas se rebalsan cuando reciben abundante cantidad de agua de lluvia.





El trabajo de esta primera etapa además incluye el reemplazo e impermeabilización del tanque de agua principal. Se cambiarán las cisternas, que también incluye nueva instalación eléctrica, colectores, desmontantes, cañerías y los tanques auxiliares que derivan el líquido a los baños. Además se cambiará la tapa del principal tanque y se le edificará un nuevo acceso.





En los primeros meses del 2016 la Secretaria de Cultura, Magda Mastaglia, a través de la Subsecretaría de Planeamiento, comenzó las gestiones ante la Comisión Nacional de Monumentos para autorizar la restauración. En julio del año pasado, el arquitecto Marcelo Bagadán, representante del organismo nacional, realizó una evaluación sobre los puntos a refaccionar, las cuales consideró "pertinentes y acertadas de realizar" para conservar el Monumento Histórico Nacional. En diciembre último las tareas fueron aprobadas, y en los próximos meses se pondrá manos a la obras sobre el coliseo paranaense.





El estado actual de algunos sectores del Teatro se vincula con el ingreso de agua de lluvia a través de cubiertas que han perdido estanqueidad a causa de intervenciones parciales de mantenimiento, con técnicas y materiales no aptos. El proyecto que impulsa actualmente la Municipalidad establece como prioridad la debida reparación de los techos y aberturas, entre otras refacciones.





Libro con la historia







El Teatro es la única sala de la ciudad diseñada para tal fin con capacidad para 850 personas y es en sí, historia viviente de la ciudad por la amplia diversidad de actividades culturales, artísticas, institucionales, públicas o privadas, que allí se llevan a cabo, sumadas al carácter nacional e internacional que caracterizan sus funciones teatrales y musicales. La declaratoria de Monumento Histórico Nacional se fundó en el reconocimiento que tiene el coliseo municipal no solo ante la sociedad local sino ante todo el país.





El actual edificio del Teatro fue inaugurado el 18 de octubre de 1908 y diseñado por el ingeniero Lorenzo Siegerist, en reemplazo del inaugurado en 1852, época confederal. El decorado del plafond es obra del pintor italiano Ítalo Piccioli. En 1994 fue una de las sedes para la Reforma Constitucional del país y en 2008, para la modificación de la Carta Magna entrerriana.







El Teatro "3 de Febrero" es, además de todo lo descripto, una de las instituciones nacidas al amparo de la experiencia federal que fue la Confederación Argentina, que tuvo su capital en Paraná. Su historia, el contexto político y social del surgimiento, las grandes compañías de renombre internacional que pasaron por sus tablas, el conjunto de riquezas artísticas que hacen al acervo del coliseo, la fundación, la arquitectura, el decorado, los acontecimientos que se desarrollaron en ese lugar, las curiosidades, las fotos más representativas y todo lo que hace al conocimiento del gran teatro paranaense formarán parte del libro que se encuentra elaborando la recientemente creada Editorial Municipal de Paraná, a través de la Secretaría de Medios y Comunicación Ciudadana con la colaboración de personal y directivos del propio teatro.





El material entrará en imprenta en marzo próximo y será el primer libro de la flamante editorial creada por Ordenanza Nº 9513/16.