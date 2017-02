Correo: "Se desmereció a los argentinos y es un hecho muy grave", dijo Solanas

Política Solanas presentó pedido de juicio político a Macri

El Diputado Nacional Julio Solanas presentó el Pedido de Juicio Político contra el presidente Mauricio Macri, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 53 de la Constitucional, por "mal desempeño y por la comisión de delitos en ejercicio de sus funciones".La iniciativa fue acompañada por el presidente del Partido Justicialista, José Luis Gioja, el vicepresidente de la comisión de Juicio Político, Lautaro Gervasoni, el presidente de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo (la encargada de aprobar los DNU que emite el Poder Ejecutivo), Marcos Cleri y otros 11 Diputados Nacionales.En diálogo con, Solanas explicó que "esto advierte el posible mal desempeño del presidente y la presunción de un delito. Lo del Correo Argentino nos parece absolutamente grave. Es muy destacable lo de la fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquí, quien dijo que el acuerdo era lesivo para los intereses del Estado Nacional. También manifestó que a 2032 y 2033, el Estado Nacional perdería 70 mil millones de pesos".Consideró que lo realmente grave es "la condonación de Macri a la empresa de Macri". En ese sentido, dijo que "como legislador nacional uno no puede no preguntarse por qué sucedió esto. Todo fue desmereciendo a los argentinos y me parece un hecho bastante grave. Además, el presidente manifiesta volver todo hacia atrás y eso está en la Justicia. Estaba por homologarse este convenio y cuando habla de volver hacia atrás está reconociendo una situación irregular, sino no diría nada".Asimismo, señaló que el pedido de juicio político "es un camino, un remedio constitucional, tiene que ver con la ley de Ética Pública, porque condonarse a sí mismo es muy grave. Este camino del juicio político, para probar o no la responsabilidad del presidente, tiene un tránsito. Lo presentamos pero no como una cuestión de destitución, sino porque es nuestra responsabilidad como legisladores advertir que no está claro para el pueblo y que este acuerdo lesionó los intereses del Estado Nacional".Contó además que lo presentaron este miércoles y "fue una tarea interesante, una cuestión muy federal, con la firma de muchas provincias".