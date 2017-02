Lemus destacó las acciones para evitar la propagación del Aedes aegypti

El ministerio de Salud de Nación que dirige Jorge Lemus, en comunicación telefónica con, se refirió a las tareas de prevención que se realizan desde su cartera para evitar la propagación de las enfermedades que transmite el mosquito Aedes aegypti.En relación al dengue, comentó: "Hacemos un esfuerzo importantísimo con las provincias del NOA y del NEA durante todo el invierno y lo que va de este año, para trabajar en conjunto, Nación, provincias y municipios, para disminuir el número de casos y en lo posible, evitar la epidemia que tuvimos el año pasado", aseguró el Ministro de Salud de Nación, Jorge Lemus, en comunicación telefónica conY en esa línea aseguró: "Va teniendo éxito este esfuerzo que alcanzó una entrega de 100 millones de pesos por parte de la Nación a provincias y municipios para ayudar en esta campaña de descacharrización y concientización":"El año pasado, en noviembre, la epidemia había comenzado varios miles de casos. Y hoy, estamos con pocos casos porque la campaña ha sido exitosa, pero no tenemos que bajar los brazos porque nos quedan los meses que vienen", instó el funcionario nacional."La comunicación ha sido buena y la población está instruida sobre lo que tiene que hacer: día por medio, uno tiene que revisar los alrededores de la casa, porque por ejemplo, cada vez que llueve, vuelven a llenarse los criaderos y hay que volver a descacharrizar hasta que pase la temporada de verano", recomendó."Hay que seguir trabajando contra el mosquito, que es la única posibilidad que tenemos de evitar la enfermedad, y a eso se le suma la vigilancia epidemiológica intensificada que está haciendo Nación en todas las provincias", resaltó Lemus.Respecto del caso de chikungunya detectado en Paraguay , el responsable de Salud, subrayó: "Seguimos muy de cerca si hay casos o no, si hay brotes, y lo venimos haciendo con mucho éxito"."Estamos trabajando con los países vecinos porque el mayor número de casos de chikungunya se registró en Río de Janeiro, y uno de casos pasó a Paraguay", aseguró Lemus.También aclaró que "si bien no hemos tenido casos de zika, estamos muy atentos a lo que pasa con esa enfermedad. Tenemos muchos conciudadanos que van a veranear a países vecinos, fundamentalmente Brasil y Colombia, y esas pueden ser las vías de ingreso de esta enfermedad".Lemus se refirió además a la vigilancia epidemiológica que se realiza en relación a los casos de fiebre amarilla registrados en Brasil.