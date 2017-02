UPCN pedirá "que la paritaria quede abierta"

El Gobierno provincial convocó a los gremios estatales ATE y UPCN para este viernes a las 11hs en la Secretaría de Trabajo.La Secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, opinó que esta paritaria comienza "en un escenario difícil, hay condicionamiento para hablar del tema salarial. No obstante, como gremio tenemos la necesidad de los trabajadores de la administración, escalafones general y enfermería, de plantear una serie de demandas que las expondremos en el ámbito paritario, entre ellas que se terminen de cumplir algunos compromisos de 2016, que todavía no se han hecho efectivos, para comenzar con la paritaria 2017".Domínguez no quiso adelantarse al ofrecimiento que les realizará el gobierno, en el encuentro del viernes: "Esperaremos a conocerlo el viernes el ofrecimiento. El año pasado habíamos anticipado, de acuerdo a la realidad que vivimos los trabajadores en todos los ámbitos que, a causa del proceso inflacionario, era necesario establecer una cláusula de manera tal que los salarios puedan actualizarse en función de esa inflación. Esa cláusula gatillo el año pasado no se logró aplicar", aseguró aDijo en el mismo sentido que "el porcentaje que se ofrezca por parte del gobierno será analizado luego con los compañeros".