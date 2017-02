Aguad: "Mi renuncia está enteramente a disposición del presidente"

Mientras el presidente Mauricio Macri encabeza una visita oficial a España con una nutrida delegación, en búsqueda de inversiones y buenas noticias, las esquirlas por el fallido polémico principio de acuerdo entre el Estado y la sociedad que administra el Correo Argentino continúan. Luego de las explicaciones que tuvo que brindar ante la oposición en el Congreso, el funcionario afirmó: "Mi renuncia está enteramente a disposición del Presidente".



Aguad quedó en el centro de la polémica por avalar el proceso administrativo que le iba a permitir al grupo empresario ligado al jefe de Estado licuar una millonaria deuda que mantenía con el Estado. No sólo fue cuestionado por la oposición, que también extendió sus críticas a Macri; dirigentes aliados en Cambiemos reclamaron por la cantidad de errores no forzados.



Consultado en Radio Con Vos, el funcionario afirmó que jamás habló del tema con el mandatario y reconoció que su renuncia "está enteramente a disposición del Presidente", aunque aclaró que se trata de una situación que "nunca pensó" en llevar a cabo.



"Lo que dije ayer (en relación a su exposición en el Congreso) fue que no tengo idea si sabía o no sabía. Existe una probabilidad de que supiera, pero desconozco. Nunca jamás hablé con el Presidente de este tema, nunca levantó el teléfono para hablar de esto. Frente a la insistencia, lo que dije es que no tenía idea y que para mí no sabía porque nunca le conté", sostuvo.



En ese marco, negó que el ex director del Banco Nación Carlos Melconian hubiera rechazado el acuerdo, y afirmó que la oposición de esa entidad, una de las principales acreedores de la empresa postal, fue a una propuesta que hizo el gobierno anterior.



Por último, al ser consultado sobre si hacía alguna autocrítica sobre su actuación en el tema, Aguad aseguró que debió "haber previsto que no bastaba con lo que hicimos por esta sospecha del conflicto de intereses y que esto iba a ser usado políticamente".