Los gremios docentes rechazaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Los paritarios docentes de AGMER, AMET y SADOP rechazaron la propuesta salarial en la segunda audiencia de la paritaria docente en Entre Ríos y demandan que la provincia no se subordine al techo salarial que pretende imponer el gobierno nacional.Con la presencia de los representantes paritarios del Consejo General de Educación y de los sindicatos docentes por medio de la presencia de Fabián Peccín, Alejandro Bernasconi, Manuel Gómez y Juan Carlos Crettaz, por AGMER; y Carlos Varela, por AMET; y Sergio Pesoa, por SADOP, se llevó a cabo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos una nueva audiencia paritaria, luego del rechazo a la propuesta del día lunes.El Ejecutivo presentó una propuesta de recomposición salarial de un 18% anual en tres tramos de 6 % para los meses de marzo, julio y octubre con una cláusula de revisión mensual para ajustar al índice inflacionario fijado por el INDEC, dejando establecido que la paritaria se mantiene abierta durante todo el año.Los representantes sindicales rechazaron la propuesta por considerarla absolutamente insuficiente en tanto que, además de subordinarse al techo impuesto por el Ministerio de Economía de la Nación, no contempla la recuperación de la pérdida salarial del año 2016, ni prevé suficientemente la estimación inflacionaria de 2017, que sólo en los meses de enero a mostrado aumentos y tarifazos por encima del 6% propuesto desde marzo. Además, reiteraron la demanda de aumento salarial en blanco, la remuneratividad del FONID y la devolución de los días descontados por huelga.Al respecto, Fabián Peccín, secretario General de AGMER, informó aque "tuvimos una nueva audiencia y el Gobierno reformuló la propuesta presentada el martes, de la que nos terminamos de enterar por los medios de comunicación. Esa fue la propuesta completa, la rechazamos y exigimos una nueva que se enmarque en lo que nuestro Congreso ha resuelto. Exhortamos y denunciamos la no convocatoria a la paritaria nacional. Al gobierno de la provincia esto le garantiza mayores ingresos económicos respecto de la discusión que debemos tener para alcanzar un salario inicial superior al que hoy está fijado, como lo determinó el ministro de Educación de la Nación. Se debe discutir en la paritaria nacional y garantizar un piso para todos los docentes del país. Hay que cumplir la Ley de Financiamiento para que las provincias puedan recibir mayores insumos".Sobre los próximos pasos a seguir, explicó que se convocará a la deliberación de los docentes y a Congreso de la entidad para dar forma a la resolución de no inicio del ciclo lectivo 2017. Se reunirán el 2 de marzo. No obstante, recordó que este jueves participarán del Congreso Nacional de CTERA y adelantó que probablemente ya se definan las medidas de fuerza en cuanto al no inicio de las clases. "El conflicto será nacional y provincial con el no inicio en todo el país. El gobierno nacional tiene prisioneros a los gobiernos provinciales para que no excedan ese porcentaje del 18%, que no es lo que refleja el actual índice de inflación previsto para el 2017", agregó.En referencia a los posibles descuentos por los días no trabajados, manifestó que "sabemos que en cada acción que tomamos estamos expuestos a esto y también es parte de la demanda. Vemos un panorama negro porque no hay respuestas favorables en función de la pérdida del poder adquisitivo que tuvimos en el 2016. Se parte de una negociación de este año sin tener presente lo que hemos perdido el año pasado, alrededor de 10 puntos, y con un 18% ficticio".Aseguró que sostendrán medidas de fuerza "de la misma manera que se hizo desde siempre" y consideró que "en cada provincia hemos conseguido muchas reivindicaciones y derechos. Pudimos mantener una lucha sostenida sin salario en 2003, cómo no vamos a mantener una lucha ahora cuando vemos millones de despidos, flexibilización laboral, que los trabajadores pierden poder adquisitivo y derechos. Lo hemos hecho siempre".Por su parte, Carlos Varela, secretario adjunto de AMET, dijo aque "rechazamos la propuesta por considerarla insuficiente. Propusimos un porcentaje para recuperar lo perdido en el 2016, anterior a la propuesta de recomposición de este 18%. Esto tendría una cláusula automática de actualización, en el caso de superar la inflación del INDEC, de acuerdo al mes y que sea tomado de enero a julio y no desde marzo como pretende la provincia".Finalmente, el secretario general de Sadop Entre Ríos, Sergio Pesoa, señaló aque "hemos rechazado la oferta. Definiremos las medidas a seguir en el Plenario de Delegados de la provincia, que será el viernes a las 9 en Paraná. A nivel nacional será casi seguro que surja alguna medida para no empezar el ciclo lectivo. Este año la situación es diferente porque nos unimos los cuatro sindicatos de la provincia en un frente. Haremos hasta lo imposible para recuperar lo que hemos perdido del salario docente el año pasado y para que este año logremos un aumento que vaya más allá del 18%, porque pensamos que la inflación será mucho mayor".