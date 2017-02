Se firmó el convenio para el dragado del canal de acceso al Puerto de Diamante

La multinacional Cargill será responsable por cinco años del dragado y mantenimiento del puerto de Diamante, ubicado sobre el río Paraná. Así quedó establecido tras la rúbrica del convenio de cooperación entre el responsable de la firma, Fernando Cozzi, y el gobernador Gustavo Bordet, junto al presidente del Consejo de Administración del Ente Autárquico Puerto Diamante, Dr. Luis Francisco Stello.Se pretende convertir a la estación en un puerto de ultramar para buques con un calado de hasta 25 pies, a los fines de captar el tráfico derivado de la mayor productividad granaria, que desborda el puerto de Rosario."Este convenio que acabamos de firmar no es fruto de una casualidad, es fruto de mucho trabajo, de habernos reunido en numerosas oportunidades para poder llegar a una solución que nos de sustentabilidad en el tiempo al Puerto de Diamante", destacó el gobernador Bordet. Y agregó: "Cuando existe una sinergia entre el Sector Público y Privado, y compartimos objetivos de importancia podemos lograr un convenio como este".El mandatario entrerriano explicó que será un convenio por el cual la Provincia en un plazo de cinco años no solo dragará el acceso sino que además se efectuará el mantenimiento del mismo, dando "seriedad a las empresas navieras que quieren operar con el Puerto".La Provincia "desembolsará 20 millones de pesos, dinero invertido que va a retornar en recursos para la provincia. Esto supone una gran mejora en la estructura de costos del transporte logístico para nuestros productores". A su vez, añadió que "le da la posibilidad a la Provincia de Entre Ríos de avanzar en el desarrollo de una política portuaria".En cuanto a futuros objetivos, Bordet anticipó que se trabaja con Nación para la ampliación del dragado a 34 pies y la construcción de un muelle que permita operar con contenedores en el Puerto de Diamante.El gobernador destacó la presencia de las entidades agrarias en este importante acto, resaltando la labor de LAR de Crespo y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. "Esto solo con voluntarismo no se podría hacer, se necesita un trabajo sinérgico", valoró.En la oportunidad, el Bordet hizo entrega de un aporte de 200.000 pesos al presidente del Círculo Náutico de Diamante para la construcción de sanitarios.Durante el acto se contó con la presencia del Ministro de Gobierno de la Provincia, Mauro Urribarri; el Ministro de la Producción de la Provincia, Carlos Schepens; el Presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos, Leonardo Cabrera; el intendente de Diamante, Lénico Aranda; referentes de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la Cámara Arbitral de Cereales de Entre Ríos, de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Delegación Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina, Centro de Corredores de Granos de Entre Ríos, Cargill Argentina SA, Intendentes, Concejales y funcionarios de la Provincia y la Región, entre otros.