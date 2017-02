Exigen en la Justicia que se llame a elecciones partidarias en el PRO Entre Ríos

Luego de "no haber obtenido respuestas ante las autoridades del partido", y que "ha excedido los plazos establecidos para ello".Por tal motivo, se presentó una nota en el Tribunal Electoral Federal de Paraná, exigiendo el llamado a elecciones partidarias "en el término de 30 días" para elegir las nuevas autoridades partidarias y pidiendo se establezca un plazo de 72 horas para que se les entregue a los afiliados copia del padrón vigente a la fecha, publicóEl presidente de la Agrupación Alberdi, Hernán Blázquez, al momento de presentarse a la justicia electoral afirmó que la nota está dirigida al interventor en el distrito, Marcelo Sorgente y a otros integrantes del PRO entrerriano que "supuestamente serían los apoderados"."Yo descreo de la legitimidad de los poderes que puedan tener la Dra. Josefina Etienot y el Dr. Mauro Vazón, pero eso es algo que ellos deberán probar fehacientemente en su oportunidad y es por eso que la nota la hemos dirigido también a otros dirigentes", afirmó el dirigente en un parte de prensa.La normalización partidaria tarda en llegar al PRO de Entre Ríos. Las elecciones para terminar con la intervención iniciada en mayo de 2014 se iban a realizar en noviembre del año pasado. Y en ese momento, se dijo que el proceso pasaría para febrero o marzo. Pero aún no hay noticia de una convocatoria. La demora se argumentó en su momento en "inconvenientes con los padrones, lugares en los que no se terminó de afiliar. Al demorarse la depuración de padrones se corrió todo, y no se puede armar una elección en 30 días", informó oportunamente el diputado provincial Estaban Vitor."Hubo este tiempo muchas afiliaciones y errores en la ficha, y la Justicia Electoral se toma su tiempo para resolver estas cosas", justificó Vitor.El dirigente de Paraná había informado que en los primeros días de noviembre se cerraron los padrones definitivos, con un número de afiliados que "ronda los 14 mil" en toda la provincia.El PRO de Entre Ríos está intervenido desde mayo de 2014. En ese momento, al frente del proceso se ubicó Frigerio y desde ese cargo comandó el proceso electoral de Cambiemos en 2015. En abril de 2016 el ministro del Interior dejó la intervención en manos de un hombre de su confianza, el diputado por Buenos Aires, Marcelo Sorgente.Transitoriamente y debido a que se trata de un partido nuevo que viene de una intervención, se afirmó que no se tomaría en cuenta el requisito de los dos años de antigüedad en la afiliación que exige la carta orgánica para asumir como autoridad partidaria.La idea era constituir las autoridades partidarias en base a una lista de consenso "conformada con gente nueva en el partido".Se mencionó al intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein, el único intendente que tiene PRO en toda la provincia, una condición que puede pesar a la hora de definir candidatos. También se menciona dentro de esta "renovación" al senador por Gualeguay, Francisco Morchio.