Los gremios docentes y el Gobierno provincial buscan acordar un aumento salarial

Se realizó ayer la primera reunión paritaria en la Secretaría de Trabajo, con la presencia de los referentes de Agmer, AMET, Sadop y UDA y las autoridades provinciales. Ambas partes acordaron mantener una nueva reunión este miércoles a las 15 en esa repartición.En la reunión paritaria con los gremios docentes realizada este martes en la Secretaría de Trabajo, el gobierno provincial propuso un primer incremento salarial del 6 % con los sueldos de marzo, superando las previsiones inflacionarias para los primeros meses del año.Inmediatamente, la reacción de los gremios docentes fue rechazar la propuesta por considerarla insuficiente.Los representantes sindicales rechazaron la propuesta "por no contemplar la recuperación de la pérdida salarial del año 2016, ni prever suficientemente, la estimación inflacionaria de 2017", señalaron en un comunicado enviado a este medio."Hemos rechazado la propuesta por considerarla insuficiente, ya que la oferta salarial no contiene lo que hemos planteado desde el año pasado, es decir, la pérdida del poder adquisitivo del año 2016 y eso, no ha estado presente en esta discusión", remarcó en diálogo con Elonce TV, el secretario general de AGMER, Fabián Peccín.Incluso, horas después de la reunión paritaria, los sindicatos docentes AGMER, AMET, UDA y SADOP dieron a conocer una declaración conjunta para ratificar el rechazo a la propuesta salarial."En la reunión de mañana, esperamos una instancia superadora de esta propuesta que para nosotros es totalmente insuficiente y si el Gobierno sigue este camino, el conflicto va a ser el rechazo", remarcó el representante de los docentes técnicos, Andrés Bessel.Peccín agregó que para este miércoles, "exigimos al Gobierno, que llegue con una nueva propuesta que se pueda discutir desde la recuperación del Salario de 2016, con la proyección de la inflación al 2017", remarcó el representante de AGMER.Debido a la reacción de los gremios, por la tarde, el gobierno provincial debió salir a aclarar los términos de la propuesta salarial realizada por la mañana del martes. En ese marco, el ministro de Economía, Hugo Ballay, precisó que se otorgarán dos incrementos más hasta llegar a una 18% actualizable de acuerdo a los índices del Indec.Al respecto, aclaró que prevén otorgar el 18% en tres etapas de 6%, siempre que la inflación no los obligue a incrementar los porcentajes. Aún no se definieron los meses en los que se dará el aumento. "Siempre un mes antes o un mes después, el que sea acumulativo o no va a depender del grado de inflación. En términos reales el aumento puede ser mayor al 18%", agregó.Esta tarde, ambas parte se reunirán nuevamente en busca de acordar la pauta salarial. En ese marco el ministro se esperanzó en llegar a un acuerdo. Ballay planteó a Elonce TV que "evaluaremos la propuesta definitiva que llevaremos este miércoles, en la continuidad de esta paritaria. Lo ideal sería que el primer día de clases todos los chicos entrerrianos puedan concurrir a sus colegios y este es el mayor esfuerzo que vamos a poner para que el día de mañana se pueda llegar a un acuerdo con los gremios". Elonce.com