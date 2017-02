Agmer Paraná: "Los listados de suplencias son erróneos"

De acuerdo a lo indicado a Elonce.com, en un comunicado enviado desde Agmer Paraná, los listados de suplencias "están desactualizados y no coinciden con los que debieran exponerse".



En este sentido manifiestan que "semejante atropello a los derechos que tenemos como trabajadores no hacen más que confirmar lo que venimos sosteniendo desde el año pasado. Las improvisaciones por parte del CGE no hacen más que profundizar el descontento en el seno de la docencia entrerriana".



"Hacemos responsables a las autoridades del CGE, en especial a José Luis Panozzo de estas anomalías e instamos a que los representantes de los trabajadores y a nuestro Sindicato interpongan medidas expresas y efectivas para que no vuelvan a vulnerarse los derechos adquiridos", señalan.



Asimismo informan de la realización de asambleas en las escuelas para este jueves 23, de dos horas por turno.