Miguel Ángel Giorgio fue propuesto por Bordet como nuevo integrante del STJ

El gobernador Gustavo Bordet propuso este lunes a Miguel Ángel Giorgio como nuevo integrante del Superior Tribunal de Justicia (STJ). El camarista integrante del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, oriundo de Concordia y de 59 años, dijo que el nombramiento lo tomó "por sorpresa" y que aceptó "gustoso". En cuanto al marco en el que se da su arribo al máximo tribunal, afirmó: "No puedo soslayar que es un momento difícil"; y se expresó a favor de la "austeridad y la prudencia" para desarrollar su cargo.El gobernador Gustavo Bordet recomendó a Miguel Ángel Giorgio como nuevo integrante del STJ este martes al mediodía. Concordiense, de 59 años, quien era hasta horas antes vocal de la Sala 1 de la Cámara del Crimen de Paraná, no ocultó estar "un poco aturdido por la novedad" pero se expresó expectante ante "un nuevo comienzo, un nuevo desafío y lo acepto gustoso"."Estoy muy gratamente sorprendido; no imaginé esto hace una semana atrás. Estoy un poco aturdido por la novedad, no me lo esperaba. Me dicen que hay un consenso en cuanto a mi nombre, lo que me gratifica más todavía. Saber que ha sido consensuado hace más honrosa la tarea y lo que me queda por emprender", señaló Giorgio.Su nombramiento se da cinco días después de que oficializara su renuncia al Alto Cuerpo Carlos Chiara Díaz, quien dimitió mientras la Legislatura entrerriana le sustanciaba un juicio político por mal desempeño de sus funciones y uso indebido de viáticos. Previamente, la presidenta del Superior Tribunal, Claudia Mizawak, había sido denunciada por "inconducta" en el cargo, pero su pedido de juicio político fue rechazado por la Cámara de Diputados que mandó a archivar el expediente."No puedo soslayar que es un momento difícil, es un momento crítico, como todas las crisis habrá que reponerse y emprender el camino trabajando como lo he hecho siempre, con los valores que me transmitió mi padre", argumentó el magistrado sobre las circunstancias históricas que posibilitaron su llegada al máximo organismo de la justicia entrerriana.En tanto, al ser consultado sobre los viáticos que perciben los vocales del Alto Cuerpo y la posibilidad de que su manejo sea más transparente, aseguró: "No deseo más de lo que me corresponde por mi sueldo. Cobro un muy buen sueldo y no necesito más, salvo por una función específica como cuando tuve que presidir un debate en Concepción del Uruguay donde se puso a disposición un vehículo, alojamiento y comida".Cuandopreguntó a Giorgio por una posible reunión con la presidenta del STJ, Claudia Mizawak, este indicó: "Siempre deben mantenerse encuentros, siempre hay que estar abiertos al diálogo en las reuniones que corresponda. Tengo la mejor disposición de trabajar y eso se logra consensuando; y en lo que no se pueda consensuar, manifestaré mi postura como lo he hecho siempre".Más adelante, el magistrado contó que está pronto a cumplir "28 años en la Justicia" y que dejará en el alto cuerpo "su experiencia" se manejará "con prudencia" y tratará de "consensuar" con sus pares y cuando no, observará "un respetuoso disenso"."Todo lo que hace a mi esencia como hombre de derecho, lo que se en mi prudencia y austeridad para manejarme, todo eso pienso volcarlo en la nueva función", destacó para describirse luego como "una persona de bajo perfil, austera, sobria en el modo de vivir".Finalmente, el magistrado coincidió con la "necesidad" de una "reforma" en la justicia, tal como lo consideró el Gobernador ante la Asamblea Legislativa. De todos modos, puntualizó al respecto que "tendría que analizar más en profundidad qué aspectos, hay que ver en qué sentido y dirección porque debe ser fruto de algo pensado y razonado, no improvisado, pero por supuesto que merece estudio", completó.