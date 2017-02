Gremios docentes rechazan el aumento: "Lo propuesto es irrisorio", dice AGMER

La palabra de AMET

"Hemos rechazado la propuesta por considerarla insuficiente, ya que la oferta salarial no contiene lo que hemos planteado desde el año pasado, es decir, la pérdida del poder adquisitivo del año 2016 y eso, no ha estado presente en esta discusión", remarcó en diálogo con Elonce TV, el secretario general de AGMER, Fabián Peccín.Por otra parte, el gremialista docente consideró que "el Gobierno provincial ha formulado una propuesta que resulta insuficiente y por eso, nos manifestamos en contra de la misma, y solicitamos, una nueva reunión paritaria para mañana", dijo Peccín.Además, agregó que para este miércoles, "exigimos al Gobierno, que llegue con una nueva propuesta que se pueda discutir desde la recuperación del Salario de 2016, con la proyección de la inflación al 2017", remarcó el representante de AGMER."Lo propuesto por el Gobierno es irrisorio y no contempla las demandas de nuestro sector", resumió el secretario general de AGMER y de los distintos sindicatos docentes que componemos este frente sindical de los trabajadores de la educación de Entre Ríos", sostuvo a Elonce TV.Por su parte, el representante de los docentes técnicos, Andrés Bessel, explicó a Elonce TV que "el inicio de clases en esta situación va a ser muy dificultoso y entendemos que los gremios van a rechazar esta propuesta, porque no alcanza las expectativas que teníamos como objetivos para este año", remarcó."En la reunión de mañana, esperamos una instancia superadora de esta propuesta que para nosotros es totalmente insuficiente y si el Gobierno sigue este camino, el conflicto va a ser el rechazo", remarcó Bessel.AMPLIAREMOS