Paritaria docente: "La negociación va a ser compleja", entendió Peccín

El primer encuentro formal en el marco de la paritaria salarial del sector docente se hará este martes 21 de febrero a las 10 en la Secretaría de Trabajo de la provincia. Los docentes esperan una propuesta concreta, que ronde el 35% pero desde el CGE ya dejaron entrever que será el 18%.Los dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA), fueron convocados para este martes por el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, en el encuentro informal que mantuvieron el lunes pasado, 13 de febrero, en Casa de Gobierno.El secretario General de Agmer, Fabián Peccín, en diálogo con, estimó que la negociación salarial, "va a ser bastante compleja" teniendo en cuenta que "".Peccín entiende que a partir de "esa realidad", podremos "empezar a discutir la previsión para el presente año, recuperando lo anterior y proyectándolo en este".El titular de Agmer Central apuntó que. Enseguida manifestó que "esperan" que este martes "esté la propuesta, para luego "habilitar los canales normales para la consulta con los compañeros", dijo.Tras la decisión del gobierno nacional de que el valor del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) se mantendrá estable con los mismos valores de diciembre y que no se abrirán paritarias nacionales docentes, Peccín aseguró: "El Fonid es una instancia de negociación nacional. El coartar la discusión salarial ante la no convocatoria a la paritaria nacional, es un incumplimiento del Ministerio de Educación de la Nación, no respetando lo que está establecido en la ley de financiamiento que tanto costó conseguir".