Bordet recorrió escuelas en obra en el norte entrerriano

Afirmó que la provincia está buscando financiamiento para la reparación de la ruta 2, el gasoducto troncal desde la ruta 127 y la Interconexión del Cierre Norte Entrerriano que llevará la electrificación rural a los departamentos La Paz, Federal, Feliciano y Federación. Hubo un reconocimiento al intendente Claudio Baldezari que falleciera trágicamente hace unas semanas.



En su visita a Chajarí, Bordet recorrió las obras de la escuela secundaria N° 202, José De San Martín, que se encuentra próxima a finalizar, y de la escuela secundaria N° 22 Virgen Peregrina. Dialogó con el cuerpo docentes, directivos y miembros de la comunidad educativa de ambas instituciones.



"Es una asignatura pendiente que tenía de venir a Chajarí", explicó Bordet y destacó poder "estar acá, recorriendo la ciudad, reuniéndonos con el intendente", porque "si entendemos que la línea de trabajo es justamente ponernos de acuerdo en las grandes cosas, en los grandes objetivos, y haciendo lo que corresponde sin lugar a dudas podemos conseguir que se puedan plasmar este tipo de obras por más ambiciosa que parezcan en un principio", reiteró.

Previamente, en Villa del Rosario Bordet entregó aportes para la municipalidad y cooperativas textiles, y recorrió la fábrica de jugo junto a los productores citrícolas de la zona. Además, realizó un reconocimiento a Claudio Baldezari, y recordó las gestiones iniciadas por el ex intendente e instó a darles continuidad institucionalmente: "Sin dudas es lo que él hubiese querido para su ciudad de Villa del Rosario, que pueda tener desarrollo y progreso".



En ese marco, Bordet entregó de un aporte para la municipalidad de Villa del Rosario para la obra de alcantarilla de hormigón armado, camino Capilla Virgen del Lujan; y por el programa Poder Popular, realizó un aporte para el taller textil Clementina.

Bordet recordó las gestiones iniciadas por Baldezari en compañía del actual intendente interino, Gustavo Zandoná, y tras lamentar "los sucesos que todos conocemos, que tanto dolor nos ha causado y nos ha conmocionado", instó a "darle continuidad, institucionalmente. Sin dudas es lo que él hubiese querido para su ciudad de Villa del Rosario, que pueda tener el desarrollo y progreso".



"En este sentido hay mucho trabajo para hacer en la comuna, compromisos que asumimos", entre los cuales destacó "este aporte que corresponde a dos cuotas, y que se seguirá desarrollando hasta completar la totalidad de la obra que a va a demandar alrededor de un millón y medio de pesos. Además de muchas obras importantes y trascendentales para la ciudad", dijo en referencia a la obra de alcantarillas.



También recordó: "He instruido a las autoridades de Enersa para que se gestione a través del Banco Interamericano de Desarrollo, la Interconexión del Cierre Norte Entrerriano para llevar definitivamente la electrificación a las zonas rurales de los departamentos La Paz, Federal, Feliciano y Federación que es una larga demanda y anhelo de todos los vecinos de la zona más postergada de la provincia".

Bordet estuvo acompañado por los ministros de Gobierno, Mauro Urribarri; de Economía, Hugo Ballay; de Producción, Carlos Schepens; y de Planeamiento, Luis Benedetto. También estuvieron presentes el senador Miguel Piana; la diputada, Gabriela Lena; el presidente del Consejo General de Educación, José Luis Panozzo; el coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Juan Javier García, presidentes municipales de localidades vecinas, funcionarios provinciales y municipales, concejales, vecinos y productores de la zona.



Compromiso asumido



El mandatario contó sobre la recorrida que realizó durante la mañana con el intendente interino "por la zona que tiene la ciudad en la parte de desagües que generan y provocan inundaciones".



"Es muy diferente cuando le llevan a uno un problema al escritorio, que cuando ve la situación con los propios ojos y toma cuenta de la real dimensión del problema, cuáles son las viviendas que se inundan, cuál es la problemática y la angustia que sufren muchos vecinos", describió Bordet y expresó: "Entonces, en esto intendente, yo quiero hacer un compromiso de trabajar en conjunto para desarrollar esta obra de desagües pluviales que tanto necesita Villa del Rosario, cosa que la estaremos poniendo para este presupuesto de 2017".



Bordet visitó las instalaciones de la fábrica de Jugo de Villa del Rosario. Dialogó con los miembros de la cooperativa, y se interiorizó sobre la situación de la fábrica.



Respecto de la fábrica de jugo, Bordet recordó: "Vengo, nací y me crié en una zona citrícola como Concordia y sé del valor y del esfuerzo que hacen los productores citrícolas para poder llevar adelante esta actividad, no sin sabores. Desde el Estado tenemos que poner todas las políticas públicas de acompañamiento para que esta actividad pueda desarrollarse y hacerse sostenible en el tiempo".



En esa línea, contó que "trabajamos para que puedan abrirse nuevos mercados exportadores de citrus como Brasil, que está muy próximo a la apertura". Además, "seguimos confiando que podemos ingresar con nuestros productos de citrus a Estados Unidos, y estaremos pendientes de qué es lo que ocurre y sucede con el limón".



"La fábrica de jugos resulta trascendente para el sector de la industria que agrega valor a producto, que da la posibilidad de generar exportaciones, pero no solo de la materia prima sino del producto terminado, con un valor agregado lo cual presupone más mano de obra. Por eso resulta importante también apoyar y desarrollar este tipo de emprendimientos", señaló.

Ruta 2 y gasoducto

Durante su discurso, Bordet afirmó que "además también comprometiendo otro tipo de obras, que son conexas a la producción", entre las cuales mencionó "el bacheo y la refacción de la ruta 2, que está prevista en el presupuesto de este año, y que está en el corazón productivo de toda la citricultura de la zona"; y lo que calificó como "un gran anhelo que lo compartimos en todo el departamento de Federación, y las localidades de Chajarí, Santa Ana, Villa del Rosario, que es poder tener la posibilidad del gas natural que venga a través de un gasoducto troncal desde la ruta 127 hasta la zona que sin duda daría un gran desarrollo".



"En este camino estamos trabajando. Hoy no es solamente una visita protocolar que hacemos sino que venimos a ver en el terreno todo o que habíamos visto en el escritorio para poder hacer este compromiso de cara con los vecinos", señaló y subrayó.

"Entendemos que los problemas son de todos y no de un partido político determinado, sino que son de la comunidad y de que quienes tenemos la responsabilidad política que nos han delegado los que nos votaron", indicó.



Para finalizar, Bordet se dirigió al público: "Lo que debemos hacer es ponernos a trabajar, sin tener en cuenta cuestiones sectoriales o particulares. Mirando siempre el interés general que es lo que nos demanda nuestra sociedad hoy. Por eso aquí hay que articular esfuerzos, trabajar en conjunto para poder llevar adelante el progreso y el desarrollo de nuestras sociedades".



"Tener nuestra escuela propia es un sueño"

Durante la recorrida del mandatario por la escuela secundaria N° 202 José de San Martín, su directora, Silvia Canaglia, contó que actualmente "está funcionando en la escuela primaria N° 41", y que "se nos está resultando bastante complicado porque la escuela 41 es una escuela Nina, que están necesitando las aulas".

"Tenemos una matrícula de 200 alumnos, y no nos da la infraestructura para tener más", aunque "tendríamos posibilidades de tener más alumnos", contó Canaglia durante la visita del gobernador.



Aportes en Chajarí





La directiva describió el entusiasmo de la comunidad: "Tener nuestra escuela propia es un sueño" y destacó que "esperamos muchísimo, es increíble, toda la comunidad, los directivos, el apoderado legal, los docentes, todos estamos esperando".



Bordet entregó un aporte a la municipalidad de Chajari, por 300.000 pesos, para la señalética horizontal de la ciudad; y otro, correspondiente al programa Poder Popular, por la suma de 30 mil pesos, destinado a la Biblioteca Popular del Saber, para el proyecto "Ñucón, el deporte de los adultos mayores".

En el marco del mismo programa, Bordet también entregó otro aporte por 100.000 pesos para la Asociación Cooperadora de la EE.AT N°37, Agropan, de Los Conquistadores, que permitirá acondicionar el espacio físico de la industria láctea para la elaboración de panes, fideos y tortas.

Otro de los aportes, en este caso de 29.000 pesos, fue destinado para la Cooperativa de Trabajo "La textil de Chajarí", para el proyecto Lazos fuertes hacen prendas duraderas; y por último, se hizo entrega de otro aporte, a la misma cooperativa, para la adquisición de distintos tipos de telas que permitan diversificar la producción.