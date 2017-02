En un duro documento, la CGT le reclamó "correcciones" a Macri

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió hoy un documento donde reclama al Gobierno una serie de "correcciones" en su política económica, industrial y comercial, con especial énfasis en "el sostenimiento del empleo, el crecimiento del mercado interno y el desarrollo industrial".



El texto titulado "Sin mercado interno no hay desarrollo" critica a la administración de Cambiemos por haberse apoyado en la "confianza" que generaba "el cambio de gobierno", mientras que "la realidad nos devuelve hoy una imagen bastante distorsionada de aquellos anhelos".



"Para el gobierno de Mauricio Macri la clave de la recuperación económica, la palanca del progreso era la "confianza" que generaba el cambio de gobierno; el círculo virtuoso de inversiones y desarrollo se iniciaría de inmediato en cuanto los inversores percibieran los primeros anuncios, rápidamente la inflación se ubicaría en niveles razonables y la Argentina se insertaría nuevamente en el mundo", comienza el texto.



Y continúa: "La realidad nos devuelve hoy una imagen bastante distorsionada de aquellos anhelos y después de más de un año de gobierno las únicas inversiones que han llegado a nuestro país son las financieras".



En ese sentido, afirmaron que "la declamada confianza sólo produjo ganancias especulativas y la llegada de capitales en busca de una renta rápida y segura".



La central obrera criticó que "los planes de infraestructura del estado, uno de los motores principales de la economía quedan sólo en anuncios e intenciones y el efecto negativo sobre el empleo se percibe en la calle y lo corroboran mes a mes los números oficiales".



"La caída del consumo y la pérdida del poder de compra del salario por efecto de una inflación alta y sostenida, agudizan la desigualdad social creciente", consideraron.



La CGT criticó también la falta de regulación "inteligente" del ingreso al país de mercaderías e insumos, "distinguiendo entre aquellos que resultan útiles y necesarios para el desarrollo de nuestra industria nacional, de aquellos que expulsan mano de obra y profundizan la exclusión social".



"Hoy nuevamente, viejos agoreros del liberalismo, declaman en las tribunas que resulta necesario ajustar el mal llamado costo laboral para favorecer la competitividad y contener los salarios para detener la inflación", afirmaron y resaltaron el carácter de "beneficios adquiridos con años de lucha y sacrificio".



Sostuvieron que "el crecimiento del salario real resulta imprescindible e impostergable, es el motor de la economía, el sostén principal del mercado interno y el primer eslabón en la cadena del desarrollo social y económico".



"No vamos a cesar en su defensa. No nos confunden con discursos añosos y descartados hoy en todo el mundo", lanzaron.



En tanto, la central obrera considero que "es necesario reorientar la política económica privilegiando el desarrollo de un mercado interno fuerte y expansivo, el crecimiento real del poder de compra de los salarios, fomentar las inversiones productivas e impulsar un plan de infraestructura nacional que atienda a las economías regionales".



Y reclamó "correcciones en la orientación de la política económica, industrial y comercial del país. Priorizando el sostenimiento del empleo, el crecimiento del mercado interno y el desarrollo industrial".



Por último, reclamó al gobierno: un programa industrial con eje en la sustitución de importaciones y el desarrollo de sectores estratégico; una política comercial que impida el ingreso de productos e insumos innecesarios y que favorezca el ingreso aquellos útiles para el programa industria0; una política económica orientada hacia el crecimiento del empleo y el poder de adquisición; un programa destinado a contener la inflación; y la puesta en marcha de un plan estratégico de infraestructura nacional con énfasis en las economías regionales.