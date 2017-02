Estela de Carlotto sobre Milani: "No lo defendimos antes, ni lo haremos ahora"

Estela De Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, desmintió haber defendido al ex jefe del Ejército, César Milani, hoy preso por acusaciones de secuestros y torturas durante la última dictadura militar. "Nunca apoyamos a este hombre", manifestó.



Entrevistada por radio Con Vos, la referente de Derechos Humanos salió al cruce de las críticas en su contra. Es que, tras la detención de Milani el pasado viernes, en redes sociales se recordó una frase de Carlotto en la que pedía no "prejuzgar" al ex militar y Ramón Olivera, uno de los denunciantes, expresó que fue "lamentable que tanto Hebe de Bonafini como Estela de Carlotto hayan defendido a Milani".



"Se dicen cosas que no son ciertas, nunca apoyamos a este hombre, al contrario. La Justicia dirá si es culpable. Nos molesta que se difame, se junten nombres y se digan cosas que no son ciertas, la mentira es una cosa muy falaz", manifestó Carlotto. "Han salido voces que duele lo que dicen. No se puede ofender a los organismos de Derechos Humanos. Gracias a nosotros no ha habido impunidad", agregó.



Carlotto dijo que "todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario" y vinculó las críticas en su contra a "gente que está enervada y antes no hizo nada; gente que está enervada y está queriendo que salgan genocidas porque están viejitos y pobrecitos están enfermos", dijo.



La titular de Abuelas se desligó del rol que cumplió Milani en el Gobierno K. "No sé por qué Cristina lo mantuvo, fue una decisión de Gobierno. Pero no olvidemos que Milani fue ascendido sin contratiempos. Por qué se lo sostuvo cuando estaba la presunción de estos actos aberrantes, no puedo responder", aclaró.



"No conversé con Cristina sobre Milani. Es una confusión creer que yo tengo confianza con Cristina. Tengo respeto y admiración por lo que hizo, que fue buenisimo. Pero no tengo confianza para decirle hacé esto o aquello", sostuvo.



En efecto, el 16 de junio de 2013, entrevistada por radio La Red, Carlotto había dicho que creía no que correspondía pedirle la renuncia a Milani, apenas estallaron las denuncias en su contra. "Lo estamos investigando, no puedo arriesgar nada, lo poquito que tenemos de información. Le corresponde a la Justicia, al Estado, no hay que prejuzgar sino investigar", sostuvo.



En julio de ese mismo año, en una entrevista con El Tribuno de Salta, dejó otra frase controversial: "Hay miles de personas que están nombradas en el Nunca Más de La Rioja y no todas son genocidas. Eso no quiere decir que (Milani) haya sido cómplice de la dictadura".



A fines de diciembre de 2014, Carlotto volvió a hablar del tema y pidió no "hacer alharaca" al respecto. Manifestó que todo aquel que tuviese pruebas que vincularan a Milani con la represión "que las aporte donde corresponda, no ir a un diario o a un medio, o hacer todo una alharaca".



"Eso es lo que desestabiliza y nos hace perder tiempo para trabajar en lo correcto", había señalado la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo a Vorterix. "A veces pienso que son cosas a propósito que hacen que nos molestemos, discutamos y nos dividamos. Hay que tener mucho cuidado, porque acá hay manos a veces bastante negras que tratan de manchar la democracia", había cuestionado.



Otra de las frases que dejó en ese reportaje fue: "El tema vino medio traído de los pelos, como una cuestión de política partidista, fue una cosa mal traída, no fue claro. Ante las cosas no claras es muy feo juzgar previamente a una persona".



Ahora, con Milani preso, Carlotto señaló que no existió una doble vara a la hora de tratar al militar designado por el kirchnerismo. "No sé si quieren comparar a Milani con Videla, pero por favor, 30 mil personas y un plan sistemático de exterminio de robo de niños, teníamos pruebas, este hombre [por Milani]aparece de un día para otro, ni lo conocía el periodismo, porque vamos a pensar que hubo doble vara", marcó.



"Todo aquel que comete un delito tiene que ser juzgado y condenado sin que el Ejecutivo o el Legislativo se meta en el poder Judicial", ratificó y se despegó de cualquier tipo de gesto que haya tenido Hebe de Bonafini con Milani, al que la líder de Madres públicamente apoyó. "Yo de Hebe de Bonafini no voy a hablar, ella sabrá lo que hace, no coincidimos en estas actitudes y muchas otras".