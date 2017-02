Paritaria docente: La propuesta salarial de Gobierno se ajustará a la inflación

El primer encuentro formal en el marco de la paritaria salarial del sector docente se hará este martes 21 de febrero a las 10 en la Secretaría de Trabajo de la provincia. Los docentes esperan una propuesta concreta, que ronde el 35% pero desde el CGE ya dejaron entrever que será el 18%.



Los dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA), fueron convocados para este martes por el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, en el encuentro informal que mantuvieron el lunes pasado, 13 de febrero, en Casa de Gobierno.



Allí los sindicatos adelantaron su postura: que la oferta que presente la Provincia sea superior al techo sugerido por Nación, del 18 por ciento. En rigor señalaron que esperan un aumento no menor al 35 por ciento. Explicaron que el salario docente perdió poder adquisitivo al quedar el año pasado aproximadamente un 10 por ciento por debajo de la inflación. Y a eso se le debe sumar la proyección de la pauta inflacionaria de 2017, que para los gremios es del 25 por ciento.



También adelantaron que se definirá un plan de acción si el Gobierno nacional no convoca a la paritaria federal antes del 23 de febrero.



Por su parte, el titular del Consejo General de Educación (CGE), José Luis Panozzo, instó a los gremios a ser "razonables", teniendo en cuenta "la situación financiera de la provincia", para que "se puedan pagar los haberes que se acuerden en tiempo y forma".



La pauta a la que se apunta, es del 18%: "La propuesta del gobierno va a ir por ahí. Es lo que está dentro del presupuesto aprobado por la legislatura entrerriana", indicó hoy Panozzo a Radio La voz. "Si la inflación es menor, ese porcentaje quedará. Pero si es mayor, se ajustará de acuerdo al porcentaje inflacionario", aseguró el responsable del CGE.



Por su parte, el ministro de Gobierno, Mauro Urribarri, había asegurado que se harían "todos los esfuerzos" para acercarse a las expectativas de los docentes. "Vamos a trabajar de manera muy responsable sabiendo que hay que hacer todos los esfuerzos para acercarnos a las expectativas que entendemos y creemos que son naturales del sector. Queremos acercarnos a eso y cuidar y ser responsables con nuestras cuentas públicas", remarcó.



En tanto, el titular de Sadop, Sergio Pesoa, había remarcado que los docentes esperan que el Gobierno "no genere más incertidumbre" y haga una oferta "concreta, seria, coherente y que satisfaga las expectativas".