Moreno defendió a Milani: "Es inocente, no tengo ninguna duda"

Política Milani quedó detenido tras declarar por dos secuestros durante la dictadura

Guillermo Moreno se refirió a la detención del exjefe del Ejército, César Milani, acusado de secuestrar a tres personas en La Rioja durante la última dictadura militar. El exsecretario de Comercio de la Nación afirmó que su socio en la cadena de pancherías Tío Tola está preso injustamente y afirmó: "Es inocente, no tengo ninguna duda. Es mi socio, mi compañero y mi amigo".Según relató, Milani sostuvo "él no se sienta en la mesa de los torturadores" y le dijo: "Guillermo, yo no te estaría mirando a los ojos así si no fuera lo que te digo".El exfuncionario k también habló sobre la polémica por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino y arremetió contra el Presidente. "Macri va a terminar pobre y preso por lo del Correo. Y entonces se va a producir el milagro argentino: va a tener que salir a trabajar por primera vez en la vida cuando salga de la cárcel para mantener a su mujer y a su hijita", concluyó. Fuente: (TN).-