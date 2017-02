"Nunca más lo dejen salir", pidió la hija de la presunta víctima de Milani

Ana María Olivera contó cómo fue la noche en la que los militares secuestraron a su papá, Pedro Olivera. "Nos encañonaron con fusiles para que nos levantemos de la cama", recordó."Que le den la prisión que le corresponde, nunca más lo dejen salir. Hizo daño en muchas familias y es un hombre vengativo, no vaya a ser cosa que se tome venganza y vuelvan a caer otros inocentes", pidió Ana María Olivera. Se trata de la hija de Pedro Olivera y hermana de Ramón Olivera, las víctimas de la última dictadura por cuyos secuestros está acusado y detenido el exjefe del Ejército, César Milani.En conversación con TN, la mujer contó que se alegró cuando se enteró de la detención del militar. "Sé que mi papá nos ayuda desde el cielo. Él necesita que se haga justicia. Desde que lo soltaron nunca más pudo salir de la casa, quedó hemipléjico", relató.Olivera dijo que la madrugada en que los militares irrumpieron en su casa hicieron que toda la familia se levante. "Nos encañonaron con los fusiles. No nos dejaron vestirnos, nos tiraron los colchones y vaciaron los roperos", recordó.También, aseguró que Milani estaba a cargo de los operativos y afirmó que fue personalmente a su casa dos veces. Según dijo, ese día se llevaron a su papá, Pedro Olivera, y lo torturaron "hasta dejarlo en estado vegetativo".La hija de la supuesta víctima de Milani se quebró en llanto cuando recordó lo difícil que fue para su familia contarle a su papá que Ramón, otro de sus hijos, también había sido secuestrado: "Él estaba en coma, no sabía nada. Cuando recobró el conocimiento empezó a averiguar, decía: '¡Quiero verlo, dónde está!' Y nosotros no sabíamos cómo justificar que no vaya".Tras la detención de Milani su hermano, Ramón Olivera, sostuvo: "Vamos en camino de que se haga verdaderamente Justicia". El hombre denunció al militar por su secuestro y el de su padre en marzo de 1977. También por apremios ilegales. Por esta causa, la Justicia de La Rioja ordenó la detención del exjefe del Ejército durante el kirchnerismo. Ahora, Olivera espera que el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena deje firme la prisión preventiva.