El PJ recibirá a la CGT tras la tensión con el Gobierno por las paritarias

La CGT se reunirá este lunes con la conducción del Partido Justicialista y no se descarta que la agrupación política adhiera a la marcha del 7 de marzo que convocó la central obrera."En su momento dije en forma personal que siempre iba a acompañar las luchas de los trabajadores, ante la inminencia de la movilización organizada por la CGT no me caben dudas que desde el partido adheriremos a la marcha", adelantó el titular del partido, José Luis Gioja. El encuentro será a las 15 en la sede de Matheu 130, según informó el PJ en un comunicado.El encuentro fue convocado a pedido de la CGT, que se reunió con distintas entidades empresariales como la que nuclea a los pequeños y medianos empresarios (APYME) y la Confederación Empresaria Argentina. El objetivo principal fue que las organizaciones apoyaran públicamente la marcha de la que también participarán las dos CTA.