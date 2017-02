Diputado lleva el caso Chiara Díaz a la Justicia para "evaluar" si hubo delito

Detalles del procedimiento

Las pruebas del expediente

Controlar a otros poderes

El procurador General, Jorge García, recibirá en los próximos días el expediente completo del caso por el que el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz, fue acusado por mal desempeño de sus funciones.en diálogo con Entre Ríos Ahora, luego de que el juicio político fuera declarado abstracto por la Corte de Justicia, el miércoles último.Los senadores ?jueces, en tanto el cuerpo fue un Tribunal- declaró el miércoles queAntes de la decisión que puso punto final al juicio político, Lara pidió que se le corra vista al procurador general de la provincia, Jorge García, para que abra una investigación sobre el juez renunciado. Tras la petición, que incluyó un virtual alegato del diputado, el senador Raymundo Kisser (Cambiemos) señaló que no era facultad de la Corte decidir al respecto, por cuanto la sesión sólo fue convocada para dar por concluido el juicio. La posición del radical fue compartida por el jefe de bloque del Frente para la Victoria, Ángel Giano. En todo caso, se le explicó a Lara, la presentación podía hacerla cualquier ciudadano ?ya que el expediente es de acceso público- o él, en tanto funcionario público.Al respecto, el legislador oficialista confirmó que en los próximos días formulará "una solicitud formal" para que el "ministerio intervenga y evalúe todos los elementos que están en el expediente para que considere si existe o no razones para que se inicie una investigación".El diputado dijo que el expediente que será remitido al jefe de los fiscales "contiene testimoniales, informes de universidades, del Poder Judicial y de organismos de recaudación impositiva, y de organismos que tienen que ver con el ingreso y egreso de personas del país, como es la Dirección Nacional de Migraciones".Al ser consultado si será el propio Lara quien comunique a la fiscalía de todo lo actuado, dijo que, Lara afirmó que serán los acusadores públicos quienes deben determinarlo.Como conclusión de cierre al proceso de juicio político, Lara consideró que "ha sido una experiencia muy valiosa" ya que "es histórico que un procedimiento de juicio político haya llegado a esta instancia"."Ha sido un avance importante en el sentido de que la sociedad entrerriana pudo ver y apreciar que el poder legislativo, en cumplimiento de lo que la Constitución establece, pueda controlar la responsabilidad de los actos de gobierno de otros poderes, en este caso del Poder Judicial, y de uno de sus miembros", finalizó.