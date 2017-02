El congreso provincial de la UCR tendría un amplio debate

Crítica

Todo parece indicar que el primer congreso provincial de la UCR de Entre Ríos de este año vendrá cargado de polémicas.El Comité Provincial convocó esta semana a la reunión del máximo órgano partidario para el 18 de marzo. Será una reunión constitutiva de las nuevas autoridades partidarias provinciales surgidas del acuerdo con el que se cerró la interna del año pasado y que consagraron al intendente de Chajarí, Pedro Galimberti en la presidencia de la UCR.El partido que gane las elecciones puede aspirar a llevar dos o tres diputados de los cinco que este año renueva Entre Ríos en el Congreso de la Nación y la UCR pretende encabezar la lista de Cambiemos con el argumento de que pone en juego una banca, dado que cumple su mandato el diputado Jorge D'Agostino.Pero, antes que eso, ya esta semana se expresaron críticas hacia el interior de un radicalismo que el año pasado cerró su interna por un acuerdo que comprendió a líneas como las que lideran Atilio Benedetti, Sergio Varisco, Fabián Rogel, Alberto Rotman.Ese cierre, que llevó a Galimberti a la presidencia del partido, hizo a un lado el perfil de partido que proponía el ex diputado Marcelo López desde su postulación a la presidencia del Comité Provincial: una UCR que tenga un discurso crítico hacia el gobierno provincial peronista y que sea la expresión "socialdemócrata" dentro de Cambiemos, lo que implicaría pararse públicamente de otro modo en la relación con los socios macristas, que en la provincia tienen como principal referente al ministro del Interior Rogelio Frigerio.Manifestaron su "profunda preocupación" por la "crítica situación económica de la provincia, la falta de auditorías sobre la anterior gestión, y el alarmante aumento de servicios y gravámenes impositivos que dependen del estado provincial"."Es bien sabido las dificultades que atraviesa el erario público provincial a la hora de pagar sueldos, los cuales sin el auxilio periódico del gobierno nacional sería de imposible cumplimiento.Si bien la recaudación creció en términos nominales, en términos reales lo hizo por debajo de los índices de inflación, lo que redundará en detrimento de las disponibilidades de recursos", señalan en un escrito.Por otro lado, han decidido emitir deuda pública en dólares durante 2017 a una tasa de 8.75%, muy superior a las habituales del mercado, que los entrerrianos vamos a pagar dentro de ocho años. Al parecer endeudamiento ha dejado de ser una mala palabra para el partido gobernante", se lee en un documento que lleva las firmas del presidente de Comité Ciudad de Concordia, Pablo Sarli y el vicepresidente de la departamental, Carlos Carubia.También inquieta a esta dirigencia opositora "la manera en que la actual administración omitió auditorías e informes de estado al momento de asumir, y de lo actuado durante el mandato del ex gobernador (Sergio) Urribarri en una clara connivencia de impunidad con la gestión anterior, que se caracterizó por sonados casos de corrupción y desmanejo de los dineros y recursos públicos".Hablan además de la "angustia a la ciudadanía entrerriana" que produjo el aumento del impuesto inmobiliario provincial "que en algunos casos llega hasta el escandaloso guarismo de 40%, conformando un combo explosivo para los ingresos del ciudadano contribuyente promedio en actividad" y "de imposible cumplimiento para un jubilado o pensionado".Refieren también a la situación de "las pymes, las economías regionales, los productores y comerciantes, quienes en muy escaso número han logrado merced a mucho sacrificio, recomponer sus actividades.Se está en deuda con quienes aún no han podido hacerlo, ya que poco o nada han recibido de estímulo por parte de la provincia para que así sea".La primera manifestación crítica que surge de la UCR en esta etapa apuntó a principios de semana a la conducción provincial del partido, a la que reclamó que intervenga para que la UCR retenga la presidencia del bloque de Cambiemos en el Senado, cuando esa posibilidad era sólo un rumor. Finalmente, en la sesión preparatoria del miércoles, el radical Raymundo Kisser fue reemplazado por Roque Ferrari, de extracción peronista."Que la UCR haya resignado la presidencia del bloque de senadores y otros espacios institucionales debilita a Cambiemos y al mandato que le dio la ciudadanía, que fue el de representar una mayoría diferente de la que hoy está en el poder en la provincia", opinó López el jueves.El dirigente sostuvo que "el equilibrio político alcanzado con el empate electoral del 2015 parece licuarse en favor de la expresión de poder que representa lo que queremos dejar atrás. Hubo una dirigencia que se comprometió frente a la ciudadanía con ese mandato".Con las firmas de los entrerrianos Luis Kirpach, Eduardo Lauri, Lucio Angelino, María Elena Herzovich, Jorge Landra, Felipe Martínez, Marta Núñez y Rafael Arévalo, se plantea la necesidad de que la UCR recupere su debate orgánico.La última reunión de la Convención Nacional de la UCR fue la que sesionó el 14 y 15 de marzo de 2015 en aquella extensa e histórica jornada en Gualeguaychú, donde la UCR selló su alianza con el PRO, que a fin de ese año llevaría a Mauricio Macri a la presidencia de la Nación, indicaLos convencionales entrerrianos se mostraron "preocupados por los acontecimientos y decisiones que a diario se van produciendo" y en conocimiento de que "en las últimas semanas se han sucedido reuniones y dado a trascender supuestos acuerdos dentro de Cambiemos" que deberían ser materia de aprobación de la Convención.