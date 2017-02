La CGT rechazó un tope a las paritarias: "Nadie va a discutir alrededor del 18%"

Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato que conduce la Confederación General del Trabajo, rechazó que el Gobierno quiera ponerle un techo a la negociación salarial.



"Que se olviden de que los sindicatos van a discutir salarios con esa referencia, con esa limitación. Nadie va a discutir alrededor del 18% cuando en los primeros meses ya hay impacto con el cuadro tarifario en peajes, en salud y en educación", señaló el dirigente sindical en una entrevista con el diario La Voz del Interior.



Uno de los jefes de la CGT cuestionó el porcentaje que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, cerró con empleados estatales y que se toma como referencia para el resto de las negociaciones salariales.



"Es probable que acá haya un descenso de la inflación con respecto al año anterior, pero insisto: si no hay una moneda en el bolsillo de los trabajadores, a quién le importa la inflación", ratificó.



Y subrayó que "las paritarias tienen que ser libres" porque, explicó, "es un acuerdo entre partes y no tiene que intervenir el Estado".



Schmid, además, expresó su preocupación por la caída en el consumo de las personas, un claro reflejo de la mala situación económica que atraviesan las familias.



"La estamos viendo mal. Hay miles de suspensiones, hay caída del consumo, no arranca la economía, no hay certezas de cómo esto puede evolucionar hacia adelante. Así que nuestra mirada es crítica", planteó.



Al respecto, el dirigente sindical detalló que "hay industrias que han sido muy golpeadas por las importaciones, pero también hay lugares que están en una situación muy difícil, producto de la retracción de la economía. De modo tal que el famoso arranque de marzo cada vez se pone más en duda".



La central obrera tiene prevista una movilización para el 7 de marzo. Mientras el Gobierno apura para esta semana una reunión con las empresas que incumplieron los acuerdos del Diálogo para la Producción y el Trabajo.