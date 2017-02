Bordet dialogó con los jóvenes y reafirmó su compromiso con la cultura

Inclusión

Por iniciativa del gobernador Gustavo Bordet se desarrolló este viernes el festival Arte Joven en la Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno. En ese marco, cientos de jóvenes se dieron cita para disfrutar de la música en vivo, grafitis, skeaters y la exposición de los emprendedores. El mandatario recorrió los stands y diálogo con los jóvenes, artistas y productores de la economía social, y destacó la puesta en valor del espacio público para la cultura.Bordet llegó pasadas las 20 a la Plaza Mansilla acompañado por su esposa, Mariel Ávila. En ese marco dialogó con la prensa y destacó el evento como un espacio "donde nuestros jóvenes puedan expresarse a través de la música y de distintas ramas artísticas".Además destacó la elección de la Plaza Mansilla como escenario para el evento: "Un espacio público que se recupera para que se apropie en este caso la juventud. La idea es darle una dinámica, tener un punto de encuentro y también disfrutar de este verano acá en Paraná", afirmó.En esa línea, Bordet aclaró que "la idea de poner en valor la Plaza Mansilla y también la Casa de Gobierno, porque estamos trabajando, estamos refaccionando, y tenemos un plan ambicioso para que este edificio que es histórico que es de todos los entrerrianos"."Estamos habilitando nuevos salones, como el salón de las Mujeres Entrerrianas, y este año queremos habilitar el salón de los periodistas. Es decir estamos sacando oficinas públicas para que tenga un carácter más de museo, más arquitectónico, realzado en su valor", advirtió el mandatario.El evento contó con la participación de los Ministerios de Cultura y Comunicación, de Desarrollo Social, y de Producción, así como también del Instituto Becario, y la Secretaría de la Juventud."Intentamos conjugar que todas las áreas del gobierno provincial que tienen políticas destinadas a la juventud estén presentes brindando información y el acceso a esos programas", explicó el secretario de la Juventud, Nicolás Mathieu.La idea es ofrecer "una mirada integral" de la juventud, y "un trabajo en equipo entre todas las áreas del Estado, como el gobernador lo ha pedido, ya sea a través de un formulario de becas del Instituto Becario, la Tarjeta Joven de la Secretaría de la Juventud, las convocatorias de Crédito Joven o de Jóvenes Emprendedores, y Cultura, con el cinemóvil"."En un evento logramos conjugar el arte, y disfrutar un lugar de convención para los jóvenes y la cultura que hoy en Paraná no se encuentran, junto a todos los organismos provinciales con políticas para la juventud", afirmó Mathieu, quien se mostró "muy contento con esta primera experiencia que sin duda la replicaríamos en la costa del Uruguay".Por su parte, el director de Comercialización del Ministerio de Desarrollo Social, Emanuel González, contó que se invitaron a "emprendedores de la economía social para que puedan dar a conocer sus productos al público que viene a visitar este evento".El joven funcionario señaló que "a través de la Secretaría de Economía Social trabajamos con emprendedores en torno al financiamiento, la calidad, y la incorporación de tecnología", y reiteró que "estos espacios tienen que ver con la inclusión, con facilitarle un lugar de comercialización a los emprendedores"."Básicamente el día de hoy son todos emprendedores gastronómicos. Porque la idea era montar un patio de comida para el público que asiste a la feria. Pero desde el Ministerio de Desarrollo Social trabajamos con emprendimientos de todo tipo, de producción, de servicios, cuestiones que tienen que ver con carpintería, con herrería, bastante variados", remarcó González.En tanto, el secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Producción, Pedro Gebhart contó que la propuesta en el stand del ministerio tiene que ver "no sólo con el crédito y el fortalecimiento de productores y emprendedores, sino también con el área de Jóvenes Emprendedores".El objetivo, es "mostrar todo el trabajo que se viene desarrollando con emprendedores locales y del interior de la provincia de Entre Ríos que tienen productos muy buenos y muy interesantes para mostrar, que se están comercializando no sólo en la provincia sino también en todo el país y algunos que llegan a países limítrofes", remarcó Gebhart y sostuvo que "para nosotros es un orgullo poder mostrar esto y contar con la presencia del gobernador que vea este trabajo".A su turno, el coordinador del Centro Experimental de Industrias Culturales (Ceicer), Anibal Beorda destacó la recuperación de la Plaza Mansilla como espacio público y sostuvo que "este es el primer llamado para que la juventud se la apropie, con este festival de Arte Joven que convoca a casi todas las áreas que trabajan en la juventud de una forma articulada, intentando buscar distintas manifestaciones y expresiones culturales".En cuanto al stand de la Secretaría de Cultura, Beorda señaló que "pueden encontrar muestras de lo que son los museos, del sector audiovisual, con una pantalla gigante que está reproduciendo, el trabajo sobre patrimonio, los libros editados por la Editorial de Entre Ríos, las distintas actividades que realizó el Ceicer, y los programas específicos de la Secretaría, tales como Identidad, Juegos Culturales Evita y demás".Por último, la directora del Instituto Becario, Mayda Cresto contó que durante el festival "estamos cerrando una etapa de distribución de formularios que comenzó en noviembre" y que además se informa "a todos los jóvenes que se acercan a consultar sobre los 12 programas de becas que tenemos hoy vigentes"."Los asesoramos sobre cómo se completan los formularios, cuando se presentan, fechas de vencimiento y demás cosas que a ellos les interesa y que tienen que ver con los programas y servicios del Instituto", agregó.La funcionaria recordó que "desde el instituto Becario, en el primer año de gobierno de Gustavo Bordet, lanzamos la Beca Cutural. El año pasado hicimos la prueba piloto en Paraná, y mediante el Becario en Escena se seleccionaron los primeros becados culturales que a partir de este año comienzan a tener su beca para perfeccionar su arte en diferentes áreas de la cultura"."La idea este año es repetir esta experiencia del Becario en Escena en todos los departamentos de la provincia en todas las localidades para ir seleccionando los becados culturales", adelantó Cresto y sostuvo: "Así como el Becario hace 28 años viene premiando y reconociendo al estudiante meritorio en lo intelectual y lo deportivo, también nos parece muy importante que se reconozca el estudiante que tiene dotes artísticas y que encuentra espacios como este festival para demostrarlo".